Amsterdam vraagt om meer openheid naar burgers

Aanleiding voor de gewenste transparantie is onder meer een Wob-verzoek van de Telegraaf, dat in april werd ingediend en waar lang geen reactie op is gekomen vanuit de gemeente. Daarnaast bleek dat ambtenaren van de gemeente bewust dwarslagen. Burgemeester Halsema heeft hiervoor haar excuses aangeboden aan de krant.



'Een recht'

Het college pleit nu voor meer openheid en transparantie, over onder andere declaraties, adviezen en andere documenten ter voorbereiding van besluitvorming. 'Voor het college is openbaarheid namelijk geen gunst maar een recht', zo staat in de brief. Het college wil zelfs verder gaan dan wettelijk vereist is.



Informatiecommissaris

Daarnaast wordt een informatiecommissaris aangesteld. Deze moet ervoor zorgen dat alle inwoners van Amsterdam toegang krijgen tot belangrijke en voor hen relevante informatie. '



De informatiecommissaris zal er samen met de gemeentelijke functionaris gegevensbescherming toezicht op houden dat de uitgangspunten 'open tenzij' en 'privacy by design' worden gewaarborgd, aangejaagd en gehandhaafd.'



De uitwerking van deze plannen zal in het voorjaar van 2019 worden gepresenteerd.