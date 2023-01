Amsterdam vraagt Den Haag om hulp bij uitbreiding overbelast stroomnetwerk

Het wordt een van dé grote uitdagingen voor Amsterdam de komende jaren: het bouwen en uitbreiden van elektriciteitsstations. Beeld ANP / Sander Koning

Het wordt een van dé grote uitdagingen voor Amsterdam de komende jaren: het bouwen en uitbreiden van elektriciteitsstations om de stad te voorzien van genoeg stroom. Een uitgebreider stroomnet is nodig, omdat steeds meer mensen van het gas af gaan en met elektriciteit woningen en gebouwen worden verduurzaamd. Tel daarbij op dat ook steeds meer auto’s aan de laadpaal staan.

Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) schrijft deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat Amsterdam deze transitie niet alleen aankan. De wethouder wil onder meer dat Amsterdam meer zeggenschap krijgt over wie aangesloten mag worden op het net. Momenteel geldt namelijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Gereserveerd vermogen

Een voorbeeld daarvan is een datacenter dat jaren geleden een aanvraag indiende voor aansluiting op het elektriciteitsnet. De bouw van het datacenter is gestart en duurt nog enkele jaren, maar andere voorzieningen kunnen nu niet gebruik maken van het gereserveerde vermogen. Vorig jaar kon basisschool Het Wespennest in Noord door een vergelijkbare situatie ruim een jaar niet terecht in een nieuw schoolgebouw.

Momenteel staan 266 nieuwe grootverbruikers en partijen die meer capaciteit willen, zoals supermarkten, kantoren en fabrieken, op de wachtlijst voor een stroomaansluiting. Dit waren er vorig jaar nog 161. Pels wil mogelijkheden krijgen om scholen, maar ook ziekenhuizen en vervoersbedrijven voorrang te geven, ook al melden zij zich later aan.

‘Geen pauzeknop op klimaatverandering’

Een ander heikel punt zijn de gezondheidsrisico’s die nieuwe stroomstations geven. Vorige maand bleek dat de bouw van een groter elektriciteitsstation op Uilenburg in zo’n twintig woningen kan leiden tot magneetvelden met een sterkte die in verband wordt gebracht met een verhoogde kans op leukemie. Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan een magneetveld van meer dan 0,4 microtesla hiertoe kans geeft.

Ondanks de risico’s zegt Pels dat Amsterdam niet kan wachten met het uitbreiden van de capaciteit. Tijdens een commissiedebat vorige week: “Bij de energietransitie hoort ook pijn. Weet dat de elektrificatie in onze stad ook leidt tot gezondheidswinst. We moeten het zo zorgvuldig mogelijk doen, maar kunnen niet stoppen en moeten echt doorgaan. Op klimaatverandering zit geen pauzeknop.”

Samen met de gezondheidsdeskundigen van de GGD kijkt de gemeente of woningen aangepast kunnen worden zodat risico’s binnen de perken blijven. Als de bewoners de gezondheidsrisico’s dan nog steeds onaanvaardbaar vinden, krijgen ze een verhuisregeling aangeboden. Pels vraagt nu aan Den Haag om geld zodat netbeheerders deze aanpassingen kunnen financieren.

Tegemoetkoming

Naast Uilenberg moeten binnen afzienbare tijd nog acht andere elektriciteitsstations worden vernieuwd. Ook daar wonen mensen zo dichtbij dat gezondheidsrisico’s een probleem zijn. In 2028 moet Amsterdam ruim veertig elektrische installaties tellen. Pels zegt dat het goed voorstelbaar is dat in de nabije toekomst rond die nieuwe locaties vergelijkbare gezondheidsvragen gesteld zullen worden.

Tegen de raad zei ze daarom vorige week dat Den Haag ook voor de lange termijn met plannen moet komen om Amsterdammers tegemoet te komen. Ze verwijst daarbij naar het Parijsakkoord, waarin staat dat Europa in 2030 minimaal 40 procent minder CO 2 moet uitstoten. Pels: “Voor hoogstedelijke gebieden zoals Amsterdam wil ik dat de minister (Rob Jetten, red.) een regeling treft, zodat we niet aan het einde moeten concluderen dat het niet kon vanwege een gebrek aan geld.”

Amsterdam stuurde in 2021 ook al een brandbrief naar Den Haag waarin de gemeente zei grootverbruikers terug te willen fluiten. Aanvankelijk zou woensdag een Tweede Kamerdebat over elektriciteitsnetwerken gevoerd worden, maar dit debat is verplaatst naar 9 maart.