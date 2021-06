Amsterdam vraagt Den Haag om hulp bij de aanpak van dakloosheid

Daklozen voorafgaand aan een slaapactie in op de stoep voor de Stopera in 2019, om aandacht te vragen voor het tekort aan nachtopvang. Beeld ANP

In ruim tien jaar is het aantal dak- en thuislozen in Nederland verdubbeld tot ruim 38.000 mensen. In Amsterdam staan inmiddels ruim 2000 mensen op een wachtlijst voor opvang. Zij leven nu in de noodopvang of hoppen van het ene logeeradres naar het andere. Het aantal ‘economische daklozen’ neemt ook toe, mensen zonder huis die geen beroep doen op hulpverlening. In de regio Amsterdam gaat dat om nog eens tussen de 2000 en 3000 personen. De verwachting is dat deze groep in de nasleep van corona de komende jaren alleen nog maar groter wordt.

Wethouders Kukenheim (Zorg) en Ivens (Wonen) vragen met Hans van Harten van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties en Douwe van Riet van het Platform Opvanginstellingen Amsterdam Den Haag om hulp: help met de woningnood, zorg dat daklozen landelijk worden gespreid en help structureel financieel met de aanpak van dak- en thuisloosheid.

Buurtteams

De brief komt tegelijk met de presentatie van de nieuwe aanpak van dakloosheid van de gemeente. Doel is nog meer in te zetten op preventie – mensen helpen zodra ze in de problemen dreigen te komen. Daarvoor zijn in de stad onder meer 33 buurtteams geopend, waar Amsterdammers terechtkunnen met vragen. Mocht iemand toch dakloos raken, komt er op maat gemaakte ondersteuning. En als het weer beter gaat, moet deze steun beschikbaar blijven, om kans op een terugval te verkleinen.

Naast sociale ondersteuning moet vooral ook gezorgd worden voor meer woonruimte. Amsterdam wil dat de woningnood landelijk wordt aangepakt. Volgens Kukenheim concurreren kwetsbare groepen met elkaar op een overspannen woningmarkt. Daarom is een landelijk verdeelmodel van woningen, mensen en financiën nodig.

Bouwen moet ook. De gemeente heeft een achterstand van 600 ‘omslagwoningen’ die in afspraak met de corporaties de afgelopen jaren hadden moeten worden gebouwd – huizen waar jongeren leren zelfstandig te leven. Ze zijn niet allemaal geleverd en dat moet de komende jaren alsnog gebeuren. Ook kijkt de gemeente of vastgoed en hotels – zoals ook tijdens de coronacrisis – mogelijke plekken zijn voor permanente opvang. De gemeente gaat daarnaast nauwer samenwerken met de omliggende gemeenten om preventie, opvang en uitstroom voor daklozen beter af te stemmen.

Mocht het rijk Amsterdam niet bijstaan, zal een deel van de ‘op maat’ gemaakte hulp in 2022 komen te vervallen. Kukenheim: “De grens van wat wij zelf kunnen oplossen is bereikt. We hebben hulp uit Den Haag en de rest van het land nodig.”