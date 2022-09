Amsterdam voorziet ‘een ramp’: veel mensen wacht hoge naheffing voor energie

Beeld Paul van Riel/ANP

Mensen met een variabel contract hebben grote kans af te stevenen op een pittige naheffing omdat ze nu maandelijks te weinig aan voorschot betalen. “Ik en mijn collega’s van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) voorzien een ramp,” zei de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman woensdag in de raad. “We doen er als college alles aan om dat te voorkomen.”

Uit een rondgang bij de grootste energieleveranciers van het land blijkt dat dit nu al voor miljoenen mensen geldt. Bij Eneco, dat ruim 5,6 miljoen mensen van stroom en gas voorziet, heeft nu bijvoorbeeld al 25 procent van de klanten een maandbedrag dat te laag is voor hun daadwerkelijke verbruik. Voor de afnemers van dochterbedrijf Oxxio, met 250.000 klanten een kleinere speler, geldt hetzelfde percentage, net als voor Essent (ruim 2,5 miljoen klanten).

Stevig bijbetalen

“De groep die ervoor kiest om het termijnbedrag lager in te stellen dan wat passend zou zijn om een naheffing te voorkomen groeit,” zegt Rianne de Voogt van Eneco en Oxxio. “Er zijn altijd mensen die minder willen betalen dan wat wij adviseren, maar dat was voor de energiecrisis veel lager.”

Vattenfall, dat 2 miljoen klanten bedient, ziet dat 40 procent van de klanten nu te weinig betaalt. Nutsgroep, dat energie levert via de merken BudgetEnergie en NLE, schat dat percentage in op 20.

De meeste mensen die nu te weinig betalen zullen bij Eneco en Oxxio afstevenen op een extra factuur van zo’n 500 à 1000 euro. Essent, waarvan overigens maar 5 procent van de klanten het maandbedrag naar bóven bijstelt, verwacht ook dat de klanten zo’n 1000 euro moeten bijbetalen. Wat de schade echt wordt hangt uiteraard af van de ontwikkelingen op de energiemarkt en of we een zachte dan wel strenge winter krijgen.

Coulant

Mensen kiezen er om verschillende redenen voor hun maandbedrag lager in te stellen dan wat hun leverancier adviseert. Sommigen doen het om hun maandelijkse lasten nog op te kunnen hoesten, anderen zijn van plan flink te gaan bezuinigen deze winter of hebben recent hun huis geïsoleerd of zonnepanelen aangeschaft, en schatten zo zelf in dat het bedrag logischerwijs omlaag kan.

Leveranciers proberen de verwachte problemen met de hoge jaarnota’s nu al te voorkomen. De klanten van BudgetEnergie en NLE wordt actief op het hart gedrukt toch echt een hoger termijnbedrag te betalen. “Dit om te voorkomen dat ze bij hun jaarafrekening voor een grote verrassing komen te staan.”

Essent gaat nog wat verder. “We geven bespaartips, proberen mensen te laten zoeken naar verborgen gebruik via bijvoorbeeld apparaten die op stand-by staan, en zijn coulanter met betalingsregelingen.”

Energiecoach

Wie nu al financieel in de knel zit en om die reden het bedrag omlaag wil schroeven, worden de risico’s uitgebreid besproken. “En soms zijn die mensen niet op de hoogte van de gemeentesubsidies van in totaal 1300 euro, of kunnen ze een energiecoach over de vloer krijgen die ze helpt besparen.”

Wethouder Marjolein Moorman kijkt intussen voor structurele oplossingen naar het rijk – het kabinet werkt aan een noodfonds voor mensen die deze winter hun energierekening niet kunnen betalen en afgesloten dreigen te worden, omdat een miljoen huishoudens in de financiële problemen dreigen te komen.

Ook hoopt Moorman op een prijsplafond voor energie. “Alleen dan kun je echt schrijnende situaties voorkomen.” Daarnaast hoopt ze dat netbeheerders de gemeente inlichten als ze iemand dreigen af te sluiten van energie. “Dan zullen wij alles doen om dat te voorkomen, want dat zou nooit mogen voorkomen.”