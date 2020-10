Amsterdam viert 745ste verjaardag

Het beroemde tolprivilege. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam werd officieel een stad in 1275, toen het beroemde tolprivilege werd afgegeven door de Hollandse graaf Floris V. In dit document wordt de stad, toen nog ‘Amestelledamme’ genoemd, voor het eerst vermeld.

Met het tolprivilege werd het recht van tolvrijheid aan de Amsterdammers verleend. Ze mochten hun eigen goederen tolvrij door het graafschap Holland vervoeren. Daarmee werd Amsterdam een handelsstad.

Het kleine stuk perkament is vanwege de kwetsbaarheid voor lucht en licht alleen dinsdag in het Stadsarchief te zien. Het is die dag precies 745 jaar geleden getekend. Ook opent in de Schatkamer op 27 oktober een presentatie over het tolprivilege. Deze is tot en met 31 januari 2021 te zien.

750ste verjaardag

De voorbereidingen voor de 750ste verjaardag van Amsterdam, in 2025, zijn in volle gang. De gemeente wil dat de jubileumverjaardag een feest wordt ‘voor alle Amsterdammers’. Het programma Amsterdam 750 wordt dinsdagavond om 20.00 gepresenteerd, in aanwezigheid van burgemeester Halsema. De aftrap is live te volgen op amsterdam750.nl.