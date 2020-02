Amsterdam verwelkomt meer bedrijven dan ooit

Het aantal bedrijven dat naar Amsterdam komt is hoger dan ooit, maar de groei van het aantal werkplekken dat zij creëren blijft wat achter. ‘Er is in Europa steeds minder groei te verdelen.’

Dat zegt wethouder Victor Everhardt bij de presentatie van de jaarcijfers over het vestigingsklimaat van Amsterdam. Dit overzicht wordt gemaakt in samenwerking met het Netherland Foreign Investment Agency, onderdeelvan het ministerie van Economische zaken.

In 2019 mocht Amsterdam 161 bedrijven of –vestigingen verwelkomen, meer dan ooit. In 2018 ging het om 153 nieuwe bedrijven, in 2016 waren het er 157.

De belangrijkste oorzaak voor dit record is de brexit. Bij 24 procent van de ondernemingen die hier neerstreek, was de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU een belangrijke overweging.

Toch staat Everhardt niet te juichen, juist vanwege dit motief. “Brexit is een slecht verhaal, ik had het liever niet gezien. Ik ben er dus ook niet gelukkig mee, want het is slecht voor de economische positie van Europa. En die stond toch al onder druk nu de groei vooral naar China en de VS lijkt te trekken, als nieuwe belangrijkste polen in de wereldeconomie.”

Maar als bedrijven dan toch uitwijken, dan bij voorkeur naar Amsterdam. Of eigenlijk, de Metropoolregio Amsterdam, benadrukt de wethouder, waar ook plaatsen als de Haarlemmermeer of Zaanstad onder vallen. 15 procent van alle nieuwkomers strijkt buiten de grenzen van Amsterdam neer, tot tevredenheid van Everhardt.

Ongegeneerd blij

Het gemor in de stad en in de raad klinkt namelijk steeds luider over de groei van de bedrijvigheid die Everhardt nastreeft. Neem het besluit van taxibedrijf Uber, om het hoofdkantoor in Amsterdam uit te breiden naar 3000 werkplekken in een nieuw te bouwen pand bij de Zuidas. Everhardt is daar ongegeneerd blij mee, “altijd mooi,” maar coalitiepartijen als GroenLinks en SP wijzen steeds vaker op de toenemende druk op de woningmarkt en andere consequenties bij de komst van nog meer hoogopgeleide internationale medewerkers.

Om te voorkomen dat Everhardt door hen gedwongen wordt om de instroom van nieuwe bedrijven te verminderen, wil hij inzetten op plekken buiten de stadsgrenzen. “Ik zit er nog te kort om echt vingerafdrukken achter te laten op deze cijfers. Mijn inzet is om meer bedrijven te verleiden zich net buiten de stad te vestigen en ik verwacht ook dat ze dit zullen doen.”

Wethouder Victor Everhardt. Beeld Lin Woldendorp

Ondanks de toename van het aantal bedrijven, blijft de groei achter van het aantal arbeidsplaatsen die met deze bedrijven meekomen: 2852 voltijdsbanen vorig jaar, tegen 4170 in 2018. Volgens de wethouder was vooral de komst van het Europees Medicijnagentschap (meegeteld in 2018) een reden dat deze cijfers dit jaar wat achter blijven, maar ook gecorrigeerd voor de ruim 700 EMA-banen blijft er nog een gat over. Een duidelijke verklaring heeft Everhardt niet. “Het ondersteunt wel mijn gedachte dat de economische taart in de EU niet groter wordt.”

Het fenomeen dat een groter aantal bedrijven, een relatief kleiner aantal banen meeneemt naar Amsterdam, schuurt met het coalitieakkoord. Daarin is afgesproken dat werkgelegenheid een van de belangrijkste redenen is om een bedrijf naar Amsterdam te lokken. “Het is een inzet van ons, maar geen belofte. Als overheid kun je de deur open doen als bedrijven aankloppen, maar de beslissing hoe ze zich hier vestigen is aan hen.”