Amsterdam verwacht druk Pride-weekend, neemt extra maatregelen

Normaal zouden zaterdag de Amsterdamse grachten roze kleuren bij de botenparade, het jaarlijkse hoogtepunt van de Pride. Maar al in april werd besloten dat het grootschalige evenement in tijden van corona simpelweg niet kon doorgaan. Te druk, te vol en te veel onzekerheid voor de organisatie. De Pride vindt dit jaar daarom vooral virtueel plaats.

Maar hoewel de botenparade is afgeblazen, verwacht de gemeente toch een druk weekend. Om te voorkomen dat bezoekers van Centrum alsnog hutjemutje op elkaar gaan staan, wordt scherp toegezien op de afstandsregels.

Vergelijkbaar met het huidige beleid op de Wallen, wordt ook de toegang tot de Reguliersdwarsstraat en de Halvemaansteeg bij drukte beperkt. De Spuistraat wordt indien nodig deels autovrij gemaakt om ruimte te creëren, en op de Zeedijk en de Warmoesstraat moeten extra hosts de mensenstroom in goede banen leiden.

Geen onofficiële botenparade

Omdat de gemeente niet zit te wachten op een spontane, onofficiële botenparade, houdt ze de situatie op het water nauwlettend in de gaten. En, zo waarschuwt de gemeente, bij overtredingen — geluidsoverlast, alcoholgebruik — worden direct boetes uitgedeeld.

De voor zaterdagmiddag geplande demonstratie voor de rechten van de lhbtq-gemeenschap mag doorgaan. Daarbij zijn op het Museumplein maximaal 7000 demonstranten welkom, die bovendien gehoor moeten geven aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand. Om de betogers een handje te helpen, worden daarom 7000 stippen aangebracht. Mocht het Museumplein te vol raken, dan wordt dat via sociale media bekendgemaakt.

Boze bareigenaren

De eigenaren van vier Amsterdamse bars uitten woensdag nog hun vrees over aankomend weekend. Zij zeiden te vermoeden dat feestvierders alsnog massaal de straat op zouden gaan, ondanks het afgelasten van de festiviteiten. “Prideliefhebbers van buiten de stad hebben al ver voor de coronacrisis een hotelkamer geboekt,” zei Arjan Kröner, eigenaar van The Cuckoo’s Nest en The Web. “Bovendien wordt het prachtig weer.”

Maandag zaten de ondernemers om de tafel met onder meer de GGD en de stadsdeelvoorzitter om te praten over de kwestie, op uitnodiging van de gemeente. De bareigenaren zeiden ontevreden te zijn dat de gemeente nog niet met een plan voor aankomend weekend was gekomen, en dreigden zelfs hun zaken dicht te houden als er niet snel iets op tafel kwam.