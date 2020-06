Amsterdam verwacht 350 miljoen euro schade door corona

Toeristen die er niet zijn betalen ook geen toeristenbelasting. Beeld ANP

Dat schrijft financieel wethouder Victor Everhardt in een Statusrapport over de impact van de virusuitbraak op de stadsfinanciën. Hij verwacht dit jaar 280 miljoen euro lagere inkomsten, en 70 miljoen euro hogere lasten, wat optelt tot een gat van 350 miljoen euro. Vooral minder parkeerinkomsten en toeristenbelasting voelt deze stad in de portemonnee.

Amsterdam is extra kwetsbaar vergeleken met andere Nederlandse gemeenten omdat de begroting van de hoofdstad voor de helft uit eigen inkomsten bestaat, en de andere helft uit Den Haag komt. De meeste andere steden zijn voor een veel kleiner deel afhankelijk van lokale inkomsten zoals toerisme- en parkeeropbrengsten, erfpacht en dividenden. Amsterdam maakt ook meer kosten, denk aan 17 miljoen euro extra subsidie voor de vele kunst en cultuurinstellingen in de stad, of de kosten van opvang van kwetsbaren à 11 miljoen euro.

Bij de huidige inschatting van 350 miljoen euro zijn de kosten voor de grootschalige GGD-maatregelen, zoals het testbeleid, nog niet opgeteld. Als deze 20 tot 35 miljoen euro ook voor rekening van de gemeente komt, gaat de stad over het eerder berekende zwaarste scenario van 360 miljoen euro heen.

Dat heeft ook consequenties voor de komende jaren. “De gevolgen in het zwaarste scenario leiden tot een diepe recessie die de gemeente hard zal raken. Daardoor wordt er in 2021 niet teruggegaan naar het oude niveau van voor de crisis,” verwacht Everhardt. “Voor 2021 kan dit resulteren in een negatief effect op onze begroting van 285 miljoen euro.”

Bezuinigingen onvermijdelijk

Eerder waarschuwde Everhardt al dat de financiële reserve als gevolg van de crisis dit jaar naar verwachting helemaal opgebruikt wordt. Die reserve moet wettelijk gezien weer aangezuiverd worden, waardoor bezuinigingen onvermijdelijk zijn.

De hoop is gericht op Den Haag. Eerder kondigde het kabinet een steunpakket ter waarde van een half miljard euro aan, niet alleen voor Amsterdam maar voor alle gemeenten in Nederland. Hoe de verdeling precies uitwerkt is nog niet duidelijk. Maar de verwachting is niet dat Den Haag alle tekorten zal aanzuiveren.