Amsterdam versoepelt nachtelijk vaarverbod

Na inspraak heeft het college van burgemeester en wethouders besloten geen permanent verbod in te stellen in de nachtelijke uren, maar over te gaan tot een flexibel inzetbare maatregel. Zo kan per gebied of periode worden besloten of en waar er mag worden gevaren.



De gemeente kondigde eind vorig jaar maatregelen aan om de toegenomen drukte en overlast op het water aan te pakken. Naast een nachtelijk vaarverbod mag er niet meer zonder vergunning met meer dan twaalf opvarenden worden gevaren. Ook verleent de gemeente aan maximaal 550 boten een vergunning voor de passagiersvaart.



Het nieuwe vaarbeleid bestaat uit twee delen. Later dit jaar wordt gesproken over op- en afstapplaatsen, ligplaatsen en goederenvervoer op het water.



