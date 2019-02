Amsterdam verliest nog twee cruiserederijen

Vanuit IJmuiden en Rotterdam bieden de rederijen excursies aan

De PTA loopt dit jaar door het wegvallen van de Costa- en Aida-schepen ongeveer 64.000 passagiers mis.



Hotelovernachtingen

Daarbij zijn ook 36.000 passagiers die hun cruise in Amsterdam beginnen of eindigen. Vooral deze zogeheten turn-aroundpassagiers zijn aantrekkelijk omdat ze vaak aansluitend hotelovernachtingen boeken en daarom nog meer besteden in de stad.



Dat ook deze turnaroundpassagiers wegvallen is opmerkelijk omdat de toeristenbelasting voor hen niet geldt. De belasting is alleen ingesteld voor de toeristen waarvoor Amsterdam een tussenstop is op hun cruisevakantie. Maar op de Costa-schepen wordt dit nogal eens gecombineerd.



Per aankomst maken zo'n 600 opvarenden een tussenstop, daarvoor moet Costa dus toeristenbelasting ophoesten. Nog eens zo'n 1500 toeristen komen van het schip of beginnen in Amsterdam aan hun cruise.



Verlichting van drukte

Het is de vraag of het wegvallen van 64.000 passagiers ook zorgt voor een verlichting van de toeristendrukte in Amsterdam. Voor een deel zullen de passagiers per touringcar alsnog naar Amsterdam komen. Vanuit IJmuiden en Rotterdam bieden de rederijen excursies aan.



Toen Carnival vorige week de komst van 14 schepen van Cunard en P&O annuleerde, noemde de moedermaatschappij uitdrukkelijk de nieuwe toeristenbelasting als reden. Carnival schreef er meteen bij dat Amsterdam zeer in de smaak valt en dat deze 'experience' nu wordt aangeboden als excursie vanuit IJmuiden.



