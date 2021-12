Amsterdam verlengt opnieuw coronasteun, maar van langere huurkorting komt het nog niet

Horecazaken moeten om 17.00 uur sluiten en lopen daardoor veel inkomsten mis. Beeld Jakob van Vliet

Daarmee bedraagt de totale duur van de Amsterdamse steunmaatregelen ruim twee jaar.

Vanwege de nieuwe restricties die het kabinet heeft opgelegd, waardoor horeca en ‘niet-essentiële’ winkels al om 17.00 uur dicht moeten en supermarkten en andere essentiële bedrijvigheid een beperkte avondopening kennen, verlengt wethouder Touria Meliani (Gemeentelijk Vastgoed) de geste.

Naast huuruitstel hoeven gemeentehuurders die worden getroffen door coronabeperkingen tot het einde van dit jaar 20 procent van hun huur niet te betalen. Meliani is bereid die regeling ook te verlengen, als de beperkingen van het kabinet langer voortduren.

Als bedrijven of instellingen kunnen aantonen failliet te gaan hebben ze nu al kans op kwijtscheldingen. “Het college zal mogelijk begin 2022 moeten besluiten over een passend vervolg van de huurkortingsregeling,” zegt Meliani’s woordvoerder.

Zes jaar afbetalen

Bedrijven kunnen nu tot eind maart uitstel van huurbetaling aanvragen. Het uitgestelde bedrag kan vervolgens vanaf april 2022 in een periode van zes jaar rentevrij worden afgelost. “Dit is een positieve ontwikkeling,” zegt voorzitter Bart Drenth van MKB Amsterdam. “De gemeente heeft hierover het overleg gezocht, dat stellen we op prijs. De verlenging vinden we heel prettig.”

Drenth heeft er begrip voor dat Amsterdam ondanks de coronabeperkingen de huurkorting nog niet verlengt. “De gemeente weet ook nog niet hoelang deze maatregelen gaan gelden. Maar we hebben afgesproken hierover begin volgend jaar contact te hebben. Als deze maatregelen aanhouden, of worden aangescherpt, dan moeten we kijken naar verdere kortingen. Als dat uitblijft, zou dat zou ondernemers anders over de rand kunnen duwen.”

Daarnaast roept MKB Amsterdam de overheid op coulant om te gaan met uitzonderingsgevallen. “Er zijn bedrijven die in 2019 of 2020 nog niet waren begonnen, net in een dure investering zaten of net waren overgenomen en daardoor buiten de boot kunnen vallen. Toegezegd is dat daar in redelijkheid naar wordt gekeken.”

Huurkorting

Amsterdam telt circa 2600 gemeentehuurders, waarvan ongeveer 1300 direct worden getroffen door coronabeperkingen. Het gemeentebestuur talmde in coronatijd lang met een huurkorting. In coronajaar 2020 waren de voorwaarden voor korting zo streng dat geen enkel bedrijf ervoor in aanmerking kwam.

Nadat ook begin dit jaar geen zicht kwam op huurkorting en ondernemers dreigden met juridische stappen, koos wethouder Meliani ervoor, mede onder druk van een deel van de gemeenteraad, alsnog huurkorting te geven aan getroffen gemeentehuurders. Na juli, toen het kabinet alle coronabeperkingen had opgeheven, werd die regeling aangepast met de mogelijkheid tot huuruitstel. Die wordt nu verlengd.

Amsterdam heeft 10 miljoen euro apart gezet om zowel de kortingen (die niet terugbetaald hoeven te worden) als het huuruitstel te financieren en de rentederving op te vangen.

Dat is vooralsnog voldoende om ook de verlenging op te vangen. Meliani liet eerder de mogelijkheid open om ter financiering gemeentevastgoed te verkopen. In goede jaren vangt Amsterdam circa 66 miljoen euro van commerciële huurders.