Amsterdam verlaagt eerste boete voor vakantieverhuur woning

Illegale hotels moeten bij administratieve overtredingen wel altijd nog de hoge boete betalen. ‘Maar we zien bij vakantieverhuur dat er de afgelopen jaren een ander soort overtreder is gekomen. In plaats van fulltime-verhuurders aan toeristen zijn het Amsterdammers die daadwerkelijk in hun huis wonen, maar dat af en toe verhuren aan toeristen en zich daarbij niet aan de regels houden,’ aldus de gemeente. Daarom is besloten de boete te verlagen.

De gemeente besloot afgelopen juni het uitdelen van boetes aan Airbnb-verhuurder helemaal stil te leggen in afwachting van het nieuwe boetebeleid. De gemeente had namelijk meerdere berichten gekregen van Amsterdammers die hoge boetes moesten betalen vanwege administratieve fouten. Nu de verlaging is doorgevoerd worden er weer boetes worden uitgedeeld aan Airbnb-verhuurders, bevestigt een woordvoeder van de gemeente.

Terugwerkende kracht

De verlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021. Daardoor zullen 77 boetes gedeeltelijk door de gemeente moeten worden terugbetaald. Naar verwachting is dat voor april 2023 afgerond.

Wie in Amsterdam via Airbnb en Booking zijn woning verhuurt, moet sinds vorig jaar een registratienummer bij de advertentie plaatsen. De gemeente handhaaft hierop. Dit is een van de maatregelen om de toeristische verhuur van huizen en appartementen in te perken.

