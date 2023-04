Amsterdam verkort schuldhulptraject alvast naar 1,5 jaar: ‘Stuwmeer aan hulpvragers ontstaat’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Omdat de halvering van de aflossingstermijn voor schuldsanering al wel door het kabinet is aangekondigd, maar landelijk nog niet is ingegaan, is er al maanden onduidelijkheid en verwarring. Er ontstaat een ‘stuwmeer’ aan hulpvragers die nu niet aan schuldsanering willen beginnen, omdat ze bang zijn dat ze er dan drie jaar lang aan vastzitten, signaleert de branchevereniging van financiële hulpverlening NVVK. Ook hulpverleners zijn volgens de NVVK onzeker over wat ze precies kunnen aanbieden.

Of er ook een aanpassing komt voor mensen die al in een lopende schuldregeling zitten, is nog niet bekend. Dat zorgt voor onzekerheid en een afwachtende houding bij veel hulpvragers, zien ze bij de NVVK.

Dit kan voor problemen zorgen: hoe langer mensen wachten met het starten van schuldhulpverlening, hoe groter de financiële problemen vaak worden. “Elke werkdag zijn er landelijk gemiddeld 75 mensen die voor de vraag staan: ga ik wel of niet beginnen aan een schuldhulpverleningstraject?” zegt Auke Schouwstra van de NVVK. “Een deel zegt nu: ‘Ik wacht wel even tot de termijn van achttien maanden ingaat’. Maar hoe langer we wachten, hoe groter het stuwmeer.”

Afwachten trekt mensen ook dieper in de schulden, waarschuwt Schouwstra, omdat de vorderingen zich opstapelen. “Hoe langer je wacht, hoe ingewikkelder het wordt om met schuldeisers tot een overeenkomst te komen.” Wethouder Marjolein Moorman (armoedebestrijding) herkent dat: “Schuldeisers zouden in de tussentijd onomkeerbare stappen kunnen zetten, zoals beslaglegging of huisuitzetting.”

Daarom wordt in Amsterdam de aflossingstermijn nu al gehalveerd. Iedereen die sinds 7 februari 2023 een overeenkomst voor een saneringskrediet van de Kredietbank Amsterdam heeft getekend, hoeft ‘slechts’ anderhalf jaar af te lossen. Naar schatting 650 Amsterdammers werken zich hierdoor achttien maanden eerder uit de schulden.

Goede nazorg

In Amsterdam zitten ruim vijfduizend mensen in de schuldhulp. Mensen die in de schuldsanering zitten, hebben een zeer beperkt budget om van te leven. Tijdens het traject lossen ze zo veel mogelijk af; na drie jaar zijn mensen schuldenvrij. Een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden.

Minister Carola Schouten (armoedebestrijding) vindt dit traject waarbij mensen drie jaar van een absoluut minimum moeten leven te lang, schreef ze al eerder. Het trekt vaak een zware wissel, waardoor velen het traject niet volhouden en de financiële problemen juist groter worden. Ze hoopt dat met een kortere aflossingsperiode ook meer mensen hulp zullen zoeken bij de gemeente.

Schouwstra benadrukt dat er in het traject veel inzet wordt verlangd van de hulpvrager en dat de schuld weliswaar na achttien maanden weg is, maar dat dit niet betekent dat het contact met de gemeente dan klaar is. Goede begeleiding en nazorg zijn belangrijke randvoorwaarden om schulden kwijt te schelden, stelt de NVVK. “Er moet wel een basis liggen voor een duurzame gezonde financiële situatie.”

Voor zover bekend bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) is Amsterdam de enige gemeente die deze stap heeft gezet. Het risico voor een tekort aan geïnde betalingen neemt de gemeente, zolang hier geen landelijke overgangsregeling voor is, voor haar rekening – een bedrag van 1,4 miljoen euro.