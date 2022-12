Amsterdam verkort BKR-registratie schuldregeling naar zes maanden: ‘Te lang last van registratie’

In de brief die de vier armoedewethouders naar het BKR hebben gestuurd staat dat vanaf 1 januari nog maar zes maanden geregistreerd wordt dat iemand in een schuldregelingstraject heeft gezeten. Beeld Getty Images

“We zien dat Amsterdammers die zichzelf uit de schulden hebben gewerkt nog jaren last hebben van een BKR-registratie, bijvoorbeeld bij het kopen of huren van een huis,” zegt armoedewethouder Marjolein Moorman daarover. “De registratie zet een rood kruisje achter hun naam. Daarom gaan we vanaf volgend jaar over tot het sneller verwijderen van registraties van schuldenregelingen.”

In de brief die de vier armoedewethouders naar het BKR hebben gestuurd staat dat vanaf 1 januari nog maar zes maanden geregistreerd wordt dat iemand in een schuldregelingstraject heeft gezeten. Volgens de vier armoedewethouders uit de steden leidt de huidige werkwijze namelijk tot een ‘hardvochtige uitwerking op onze bewoners’.

Vanuit het BKR is altijd vastgehouden aan de vijfjarige registratie, juist ook om te voorkomen dat mensen met betaalproblemen opnieuw in de problemen komen. Tegelijkertijd blijkt uit de meest recente Schulden Monitor 2021 dat 87 procent van de mensen die eerder in een schuldregeling hebben gezeten hierna structureel uit de betalingsproblemen blijft. ‘Maar zij hebben nog wel lange tijd last van hun registratie’, aldus de wethouders.

Zelf verwijderen

Het is een opmerkelijke stap, die komt nadat al langer gelobbyd is door de vier steden om de registratietermijn naar beneden te brengen. Dat leverde geen resultaat op, waarna nu besloten is eenzijdig zonder overleg de registraties na zes maanden te verwijderen uit het BKR-systeem. Dat kan, omdat de gemeente weliswaar gegevens doorgeeft aan het BKR, maar de gegevens van inwoners zelf in moet vullen en dus ook kan verwijderen.

Wie een betalingsachterstand heeft op een ander krediet bij een commerciële partij, denk aan een autolease of telefoonkrediet bijvoorbeeld, kan nog steeds wél een BKR-registratie van vijf jaar krijgen. Deze partijen geven namelijk gegevens direct door aan het BKR, zonder tussenkomst van de gemeente.