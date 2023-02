Amsterdam verhoogt giftbedrag voor mensen in de bijstand

Rutger Groot Wassink en burgemeester Femke Halsema. Beeld Mariet Dingemans

De giften tot een totaalbedrag van de 1.800 euro hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering van de bijstandsgerechtigde. Voor de schenking geldt ook geen meldingsplicht bij de gemeente. Met deze nieuwe regeling wil de gemeente het, voor mensen die het moeilijk hebben, makkelijker maken om hulp te krijgen van familie en vrienden.

“De bestaanszekerheid van veel Amsterdammers staat onder druk en veel mensen in de bijstand hebben moeite om rond te komen. Onderlinge solidariteit in de vorm van een gift kan bijdragen aan net wat extra rust,” zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken). “Rust die nodig is om de maand door te komen en rust die ervoor zorgt dat mensen aan hun toekomst kunnen werken.”

De verhoging van het giftbedrag valt onder het programma Iedereen Kans Op Werk, dat door het college van b en w werd gepresenteerd om de bestaanszekerheid van Amsterdammers te vergroten. Landelijk geldt nog wel het bedrag van 1.200 euro.

