Amsterdam verbiedt afsteken vuurwerk tijdens jaarwisseling

Beeld Nederlandse Freelancers

Volgens de gemeente heeft ‘een meerderheid van de Amsterdammers genoeg van de overlast die vuurwerk met zich meebrengt en is zij voorstander van een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk’. De gemeenteraad besloot daarom al in een eerder stadium het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden. Om het verbod mogelijk te maken wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Wel blijft het mogelijk om bij verkooppunten vuurwerk te kopen.

Afgelopen jaarwisseling gold in Nederland een verbod op vuurwerk en werd ook de verkoop aan banden gelegd. Hiermee hoopte het kabinet het aantal vuurwerkslachtoffers te verminderen om zo de druk op de zorg niet nog verder te verhogen.

Het landelijk verbod werd in Amsterdam niet gehandhaafd . Volgens burgemeester Femke Halsema was dat een ‘schier onmogelijke opgave’. Nachtclubs en discotheken waren vanwege de pandemie gesloten en de handhavingscapaciteit was hard nodig om op te kunnen treden tegen illegale feesten. Amsterdam wacht voor de komende jaarwisseling niet af of er een landelijk verbod komt en kiest er nu voor het al eerder in de gemeenteraad aangenomen vuurwerkverbod door te voeren én te handhaven.

Vuurwerkshow

In plaats van het zelf afsteken van vuurwerk kunnen Amsterdammers er deze jaarwisseling voor kiezen de ‘stedelijke nieuwjaarsviering’ op het Museumplein bij te wonen. De gemeente heeft voor deze locatie gekozen vanwege de goede bereikbaarheid en omdat het plein ‘coronaproof’ kan worden ingericht. Naast een vuurwerkshow wordt er ‘samen met het uitgaansleven’ vanaf 22.00 uur een muzikaal programma georganiseerd op het plein.

Ook wil de gemeente alle Amsterdammers in eigen buurt of stadsdeel een alternatief bieden voor het afsteken van vuurwerk. Het voornemen is om in elk stadsdeel een professionele vuurwerkshow te organiseren. Daarnaast komen er ook subsidies beschikbaar om alternatieve nieuwjaarsvieringen mogelijk te maken.

Voor de plannen zegt de gemeente nog wel afhankelijk te zijn van de dan geldende coronamaatregelen. Extra vieringen in de stad leggen namelijk ook extra beslag op de capaciteit van handhaving en hulpdiensten.