Amsterdam verandert vlaggenprotocol: vlag ook gehesen met Keti Koti

Beeld ANP

Daarmee geven burgemeester Halsema en wethouder Meliani (Diversiteit) gehoor aan een wens uit Zuidoost. Vorige week stuurde daar de voltallige stadsdeelcommissie met steun van het dagelijks bestuur een brief aan burgemeester Halsema.

Op verzoek van PvdA-raadslid Anissa Bouhassani werd de brief donderdag besproken in een raadscommissie. Daar lichtte Moenira Luqman (PvdA Zuidoost) de wens toe om de Nederlandse vlag uit te hangen. Volgens haar kan het helpen om bij te dragen aan erkenning, herstel en reparatie.

Voortrekkersrol

Ze wees erop dat burgemeester Halsema in 2021 een voortrekkersrol heeft gespeeld door officieel excuses aan te bieden voor de rol van Amsterdam in het slavernijverleden. “We vragen nu nogmaals het voortouw te nemen en in Amsterdam op overheidsgebouwen de Nederlandse vlag te hijsen op 1 juli.” Gehoopt wordt dat daarna ook landelijk het voorbeeld wordt gevolgd.

Raadsleden van linkse partijen steunden donderdag de oproep en PvdA-raadslid Bouhassani wilde het voorstel in stemming brengen bij de raad over twee weken. Dat bleek niet nodig. Wethouder Meliani. “Naar aanleiding van de brief heeft de burgemeester nu al besloten het vlaggenprotocol van de gemeente aan te passen.”

Stadhuis en deelkantoren

Voortaan 1 juli hangt Amsterdam de vlag uit op stadsdeelkantoren en op het stadhuis en gaat er een verzoek naar Den Haag om hetzelfde landelijk te doen. Ook wordt gekeken of er een oproep aan Amsterdammers gedaan kan worden om ook de vlag uit te hangen. Dat moet nog uitgewerkt worden in het vlaggenprotocol. Onduidelijk is nog of de vlag halfstok of helemaal zal worden opgehangen.