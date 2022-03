Amsterdam vangt eerste Oekraïense vluchtelingen naar Nederland op, staat klaar voor meer

“We hebben direct gezegd bereid te zijn Oekraïners op te vangen,” zegt wethouder Rutger Groot Wassink. “We willen heel graag die gastvrije stad zijn.” Beeld Evert Elzinga/ANP

De groep wordt opgevangen in het A&O Hostel in Zuidoost. Zij zullen in de loop van de dag arriveren. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Asielzaken) zegt blij te zijn dat Amsterdam zo snel een bijdrage kan leveren. “We hebben direct gezegd bereid te zijn Oekraïners op te vangen. We willen heel graag die gastvrije stad zijn. Mensen moet hier tot rust kunnen komen.”

De gemeente was voor het weekend al bezig om in kaart te brengen hoeveel mensen de stad kan opvangen. De verwachting is dat de opvang opgeschaald kan worden naar enkele honderden Oekraïners als dit nodig is. Groot Wassink: “Als we de beelden van vandaag zien, dan weten we dat de aantallen zullen toenemen. Amsterdam zal voor deze mensen klaar staan en de hulpvraag beantwoorden.”

Crisisnoodopvang

Volgens de Verenigde Naties zijn al meer dan een half miljoen inwoners Oekraïne ontvlucht. Voor het kabinet is het een groot vraagstuk waar de verwachte gevluchte Oekraïners opgevangen kunnen worden, omdat asielcentra al maandenlang overvol zitten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu bij het rijk en gemeenten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) zei er vanuit te gaan dat gemeenten willen meewerken, maar was nog niet bereikbaar voor verder commentaar.

Inmiddels zijn ook verschillende initiatieven gestart onder de bevolking om Oekraïners op te vangen. Oekraïners mogen in principe voor drie maanden in Nederland verblijven, wegens de visumafspraken die Nederland met Oekraïne heeft. Daarna kunnen ze een verlenging aanvragen, al heeft Van der Burg al aangegeven de mensen niet terug te sturen als er nog oorlog is. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers uit Oekraïne worden voorlopig niet teruggestuurd.

Nederland had eerder al te maken met grootschalige crisisnoodopvang voor oorlogsvluchtelingen: in 2015 tijdens de Syrische Burgeroorlog en in de jaren negentig tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Veel vluchtelingen kwamen destijds terecht in grote tentenkampen en sporthallen. Het is nog niet bekend of het rijk nu ook op tentenkampen en sporthallen inzet.

Marineterrein

Het afgelopen jaar kwamen veel mensen uit Afghanistan naar Nederland voor opvang, voor wie ook tijdelijke tentenkampen werden opgezet. Amsterdam sprong toen bij en gaf aan het rijk gehoor door extra opvang te realiseren voor asielzoekers, onder meer op het Marineterrein. Ook het A&O hostel is al sinds enkele maanden als noodlocatie geopend voor vluchtelingen en biedt ruimte aan circa 600 mensen.