Amsterdam vaart eigen koers na kerstvakantie: leerlingen uit groep 8 krijgen zeker fysiek onderwijs

Basisschool Mobiel in Amsterdam Zuidoost gaat na de kerstvakantie weer beginnen met een combinatie van noodopvang en thuisonderwijs. Beeld Dingena Mol

De ruim 65.708 basisschoolleerlingen die Amsterdam rijk is, hebben net als de rest van Nederland nog geen zekerheid over hoe ze na de kerstvakantie van start gaan. Premier Rutte maakte tijdens de laatste coronapersconferentie bekend dat scholen vanaf een week voor de kerstvakantie tot en met 9 januari de deuren moeten sluiten. Het uitgangspunt van de rijksoverheid is dat het onderwijs op 10 januari weer open kan, maar uiterlijk 3 januari wordt hier pas definitief een besluit over genomen

Amsterdamse basisscholen willen koste wat het kost ‘panieksituaties’ zoals bij vorige schoolsluitingen voorkomen en hebben de afgelopen week al onderwijs op afstand georganiseerd voor na de vakantie. Het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, houdt er namelijk ‘ernstig rekening mee dat scholen langer gesloten blijven’.

De schoolbesturen zijn het er wel over eens dat leerlingen van groep 8 fysiek onderwijs moeten krijgen, welk besluit er ook wordt genomen. Volgens het BBO hebben zij gezien hun voorbereiding op de middelbare en het feit dat het hun laatste basisschooljaar is, een bijzondere positie.

Er zijn nu al grote zorgen om sommige scholieren: vooral kinderen die niet feestelijk afscheid konden nemen van de basisschool en kinderen die in de brugklas zaten toen de scholen werden gesloten. Het valt middelbare scholen op dat vooral die leerlingen het moeilijkst aan leren toekomen en achterlopen in de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied.

Ouders met cruciaal beroep

Wat betreft de noodopvang volgt Amsterdam na de vakantie wel de landelijke richtlijnen: dan kunnen kinderen die slechts één ouder met een cruciaal beroep hebben, óók aanspraak maken op de noodopvang. Ondanks de verplichte sluiting zijn scholen namelijk wel verplicht om noodopvang te regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van wie een van de ouders een cruciaal beroep uitoefent. Dat was afgelopen week niet het geval: Amsterdamse schoolbesturen besloten namelijk geen noodopvang te regelen voor kinderen van wie slechts één ouder in een cruciale sector werkt. Dat is in strijd met de regels en zorgde voor verontwaardiging.

“We praten bijvoorbeeld over verpleegkundigen, ic-artsen en huisartsen. De scholen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor deze werkenden niet,” zegt Marjet Winsemius van de stichting Voor Werkende Ouders. “Ouders komen echt in de problemen.”

Gjalt Jellesma van Boink, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, zegt dat het ‘schijnbaar de regel is dat het onderwijs zelf kan besluiten om zich niet aan de regels te houden’.

Na de kerstvakantie wordt dat dus anders geregeld, verzekert Lieke Thesingh, voorzitter van het bestuur van het BBO. “Dat we dat de afgelopen week niet gedaan hebben, was omdat we in een noodsituatie zaten en in korte tijd veel moesten regelen,” zegt Thesingh.

Toch houden de scholen nog een kleine slag om de arm. Als de instroom in de noodopvang dermate groot dreigt te worden dat dit tot personele problemen of onuitvoerbaarheid van onderwijs leidt, kan de school afwijken van de landelijke lijn en alsnog de eis van twee ouders in een cruciaal beroep hanteren.