Amsterdam UMC wil studenten geneeskunde bijscholen ter verlichting zorgdruk

Een ic-medewerker van Amsterdam UMC wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Het Amsterdam UMC wil met het initiatief de druk op de zorg verlichten. Door ziekteverzuim is er een groot tekort aan medewerkers. Tegelijkertijd groeit de groep patiënten wiens niet-urgente medische behandelingen en operaties zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Met de bijscholing hoopt het Amsterdam UMC een oplossing te vinden voor de stijgende druk in de zorg én de groeiende wachttijden voor geneeskundestudenten. Door een tekort aan klinische stageplaatsen en coschapplekken moeten Amsterdamse masterstudenten soms wel twee jaar wachten voordat ze coschappen kunnen lopen.

Dat tekort heeft volgens de Universiteit van Amsterdam (UvA) meerdere oorzaken. Zo viel het Slotervaart Ziekenhuis weg, was er de fusie tussen het AMC en VUmc tot het Amsterdam UMC en het feit dat er in Amsterdam niet één maar twee geneeskundeopleidingen zijn, aan de Vrije Universiteit (VU) en de UvA. Ook de coronacrisis zorgde voor een langere wachttijd.

“Sinds het begin van de crisis worden studenten in het Amsterdam UMC ingezet,” aldus chirurg Jaap Bonjer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. “Op dit moment werken er zo’n driehonderd in het Amsterdam UMC. Zij verrichten voornamelijk basale zaken, zoals het helpen optillen van patiënten.” Fijn, maar het medisch centrum wil studenten opleiden in de zogeheten voorbehouden handelingen. Bonjer: “Denk aan het inbrengen van een infuus, het voorbereiden en uitdelen van medicatie en het verzorgen van wonden.”

Meer verantwoordelijkheid

De studenten zullen met bestaande trainingsmodules worden ingezet als ondersteuning, niet daadwerkelijk als verpleegkundige. Wel krijgen ze na de scholing meer verantwoordelijkheden. Djuna de Vries (24), geneeskundestudent aan de UvA, wacht sinds december 2019 op de start van haar coschappen en mag in september van start. De Vries: “Ik heb ook als helpende gewerkt. Dat is leuk, maar het is vermoeiend dat je niet écht iets mag doen. Ik denk dat een bijscholing voor studenten heel leuk en leerzaam kan zijn.”

Bonjer hoopt het project binnen een paar weken op de rit te hebben gezet. Tot die tijd wordt er onderzocht welke medische handelingen de grootste bijdrage leveren en hoeveel studenten begeleid kunnen worden.

Student Tom Weel (23), sinds maart 2020 aan het wachten, is enthousiast. “Ik denk dat veel studenten bereid zijn om te helpen de druk op de zorg te verlichten en niet-corona afdelingen te ontlasten. Maar ik zou niet alleen kijken naar de verpleegafdelingen: studenten kunnen de komende tijd ook helpen vaccineren of meehelpen bij de GGD.” Volgens Weel is het belangrijk gebruik te maken van de medische kennis die de studenten al hebben. “In deze tijd moet je out of the box denken.”