Amsterdam UMC wil ongeplande acute zorg in Zuidoost, niet meer bij VUmc

Beeld ANP

Door ongeplande acute zorg te concentreren aan de Meibergdreef kan betere en efficiëntere zorg worden geleverd. Dat zegt chirurg Jaap Bonjer, voorzitter van de commissie Acute zorg van Amsterdam UMC, die de verandering voorbereidt en adviseert de raad van bestuur.

VUmc en AMC maakten in 2018 bekend te fuseren, waarbij al afspraken werden gemaakt over het verhuizen van de spoedeisende hulp (SEH) vanuit Buitenveldert naar Zuidoost. Bonjer stelt dat dit misschien al eind dit jaar zou kunnen of anders in 2022.

Schaalvoordelen

Het in elkaar schuiven van de twee SEH-afdelingen biedt schaalvoordelen, verwacht Bonjer. “In plaats van twee teams in de lucht te houden, kan je in een nieuwe opzet 24 uur per dag een team van medisch specialisten aanwezig hebben. De meeste traumacentra doen dat nu in de nachtelijke uren op basis van oproep. In de nieuwe situatie zijn er dan 24/7 traumachirurgen, verloskundig gynaecologen en kinderartsen in het ziekenhuis.”

De chirurg benadrukt dat het gaat om een ambitie. “We lopen voor de muziek uit, het bestuur heeft we nog niets definitief besloten. De plannen zijn gemaakt, maar nog niet voorgelegd aan de ondernemingsraden, de cliëntenraden en andere adviserende instanties. De commissie organiseert nog bijeenkomsten waar medewerkers kunnen meedenken.”

De afdeling op het AMC moet worden verbouwd, want het aantal bezoekers verdubbelt ongeveer, aldus Bonjer. “De locatie gaat van 20.000 tot 25.000 bezoeken naar 40.000 tot 45.000. Er moet een landingsplek komen voor de traumahelikopter op het dak van het AMC. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een uitbreiding van de ambulancegarage.”

De capaciteit kan daardoor toenemen, zegt Bonjer. “Diagnoses kunnen bij deze organisatie sneller worden getrokken, waardoor je een betere doorstroming hebt op de afdeling. Dan heb je dus ook minder bedden nodig om mensen op te nemen.”

Aanrijtijden binnen de normen

De SEH van het Slotervaartziekenhuis is met het ziekenhuis verdwenen en ook het OLVG sluit een van de afdelingen. Volgens Bonjer kan een stad als Amsterdam onder voorwaarden met minder SEH-afdelingen toe. “Het is waar dat er minder locaties zijn waar ambulances naartoe kunnen rijden, maar de aanrijtijden zijn ruimschoots binnen de normen. Of je van de stad naar het VUmc rijdt of naar de locatie AMC, dat scheelt hooguit enkele minuten.”

SP-raadslid Tiers Bakker is kritisch over het verdwijnen van de ongeplande acute zorg uit het VUmc. “Dit is een reorganisatie die uitpakt als een verschraling, zowel voor de werknemers van de ziekenhuizen als voor de patiënten. Mensen die voorheen op meerdere locaties naar binnen konden worden gedragen, kunnen straks niet meer terecht, omdat veel afdelingen niet meer in staat zijn brede medische zorg te verlenen. Dit leidt tot minder zorg.”

Vorig jaar lieten artsen in de spoedeisende hulp weten zich grote zorgen te maken over het mogelijke verdwijnen van afdelingen in Nederland. Van de 87 locaties zijn er over een paar jaar nog maar 30 tot 40 over, bleek uit plannen van het ministerie van VWS. De SEH-artsen zijn bang dat de kwaliteit van de zorg flink achteruit zal gaan als sommige SEH’s ‘integrale spoedposten’ worden. Op die locaties is huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en een groot deel van de medisch specialistische zorg aanwezig, maar niet alle faciliteiten voor complexe of levensbedreigende situaties. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen vreesde dat er op veel plaatsen niet meer overblijft dan een ‘huisartsen+’-post.