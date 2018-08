Amsterdam UMC roept medicijn voor stofwisselingsziekte terug

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat de grondstof voor het medicijn, uit China, niet betrouwbaar getest kan worden en dat het middel mogelijk onzuiverheden bevat.



Of dit werkelijk zo is wordt verder uitgezocht, maar Amsterdam UMC moet wel stoppen met het bereiden van het middel en het bij patiënten terughalen.



Het ziekenhuis zegt teleurgesteld te zijn in het standpunt van de IGJ en zich te beraden op verdere stappen. "Wij hebben het middel vanaf het begin volgens geldende Europese kwaliteitseisen laten testen door een gecertificeerd laboratorium. We zijn verbaasd dat de IGJ tot een andere conclusie komt."



Peperduur

Het Amsterdam UMC besloot het medicijn te maken als alternatief voor het peperdure middel van farmaceut Leadiant, dat sinds begin van deze maand niet meer wordt vergoed. Tot voor kort ontvingen patiënten het middel, dat onder de naam CDCA op de markt is, via de apotheek voor ongeveer 30.000 tot 40.000 euro per jaar, maar dat is in korte tijd vervijfvoudigd.



Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) noemde het een 'goede zaak' dat het AMC zelf een alternatief ging maken. Nu dat eigen middel is teruggehaald, hebben verzekeraars volgens het Amsterdamse ziekenhuis toegezegd het oorspronkelijke middel alsnog te vergoeden. Amsterdam UMC zegt het vervangende middel zelf bij de patiënten te gaan bezorgen.