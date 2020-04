Amsterdam UMC leidt grootschalig onderzoek naar verspreiding corona in verpleeghuizen

Beeld ANP

Het streven is het onderzoek te laten starten op 4 mei. Deze week is het Amsterdam UMC nog druk in overleg met de verpleeghuizen om het onderzoek zo goed mogelijk op poten te krijgen. “Maar iedereen is erg enthousiast en staat klaar om te beginnen,” zegt Cees Hertogh, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het Amsterdam UMC.

“Het doel is om er achter te komen of het coronavirus zich kan verspreiden voordat iemand symptomen ontwikkelt,” legt hoogleraar Hertogh uit. Samen met mede-onderzoeker Bianca Buurman kaartte hij het belang van een dergelijke studie aan in het Outbreak Management Team (waar Hertogh ook lid van is), dat direct aangaf het onderzoek te steunen. “Uit twee kleinere Amerikaanse studies in verpleeghuizen, blijkt dat ook mensen zonder symptomen het virus kunnen verspreiden. In die studies zijn alleen bewoners van verpleeghuizen getest. Om een compleet beeld te krijgen, vinden wij het nodig om zowel bewoners als medewerkers te testen.”

Veel testen

Medewerkers van de tehuizen wordt gevraagd waar ze de afgelopen twee weken allemaal hebben gewerkt. Vervolgens worden zij en de bewoners getest. Van degenen die positief testten, maar op dat moment nog geen symptomen hebben, wordt een week later bepaald of en wanneer die symptomen zich hebben geopenbaard. Op die manier kan in kaart gebracht worden wie binnen een verpleeghuis al iemand besmet kan hebben, zonder dat zelf te weten.

“We hebben de eerste weken van de crisis veel zorgpersoneel onbeschermd naar hun werk laten gaan, omdat de gedachte was dat men alleen anderen kon besmetten als er symptomen van besmetting waren,” legt Hertogh uit. “We hebben nu aanwijzingen dat dat anders ligt en middels deze studie willen we daar duidelijkheid over krijgen.”

Mondkapjes

Ook moet de studie helderheid geven over wanneer het wenselijk is om beschermende middelen te dragen als zorgpersoneel. “De neiging is om altijd een mondkapje te willen dragen,” zegt Hertogh. “Door te bepalen hoe het virus zich binnen een tehuis verspreidt, krijgen we inzicht in de wenselijkheid van het dragen van beschermende kleding. Want dat heeft ook een heleboel nadelen: zo kun je veel minder goed contact maken met bewoners als de helft van je gezicht achter een mondkapje zit.”

De onderzoekers hopen met hun studie ook te kunnen helpen in het geven van advies over het verruimen van de bezoekersregelingen bij verpleeghuizen. Welke verpleeghuizen mee gaan doen aan het onderzoek wordt later bekend gemaakt.