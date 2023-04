Amsterdam trekt minder buitenlandse bedrijven: ‘We willen kwaliteit’

De Amsterdamse Zuidas is een van de belangrijkste plekken voor internationale bedrijven in Nederland. Beeld ANP / ANP

“We willen niet meer zo veel mogelijk bedrijven hierheen krijgen, maar vooral de bedrijven verleiden die bijdragen aan de brede welvaart van de regio,” zegt wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken). “De geopolitieke instabiliteit, de toegenomen druk op het vestigingsklimaat en de energie- en voedseltransitie maken de noodzaak van deze focus alleen maar groter.”

Zodoende heeft Amsterdam zich in 2022 meer gericht op het aantrekken van bedrijven die bijdragen aan de maatschappelijke en economische doelen van de regio, zoals innovatie, digitalisering, verduurzaming, circulariteit en de energie- en voedseltransitie. In de toekomst wil de Metropoolregio zich nog meer focussen op ‘kwaliteit in plaats van kwantiteit’ van de bedrijven.

Economische positie

“We willen de sterke internationale economische positie van de Metropoolregio Amsterdam behouden én meer ten goede te laten komen aan de bewoners van de regio,” aldus Mbarki.

Vooral bedrijven die actief zijn in de sectoren ict, technologie, financiën, transport en creatieve industrie wisten hun weg naar Amsterdam en omstreken te vinden. Een en ander blijkt uit de resultaten die donderdag zijn gepubliceerd door het agentschap voor buitenlandse bedrijven, amsterdam inbusiness, en Netherlands Foreign Investment Agency.

Nieuwe banen

Door uitbreiding van 15 al gevestigde bedrijven kwamen er in Amsterdam nog eens 1015 nieuwe arbeidsplaatsen op. Dat is een hoog aantal, zeker als het per bedrijf wordt bekeken, aldus amsterdam inbusiness. De 90 nieuwe bedrijven omvatten 14 wereldwijde of Europese hoofdkantoren.

Hoewel het aantal nieuw gecreëerde banen nog steeds hoog is, is het aantal nieuwe bedrijven of uitbreidingen in 2022 minder dan verwacht. Dit is een wereldwijde trend, meldt amsterdam inbusiness, die wordt gestuwd door diverse geopolitieke en financieel-economische factoren.

