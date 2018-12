Amsterdam trekt miljoenen uit voor werk voor werklozen

In Amsterdam is iets geks aan de hand: de economie groeit hard, nog harder dan in de rest van Nederland en de personeelstekorten zijn hier nijpender dan waar dan ook.



En toch neemt het aantal Amsterdammers dat langdurig in de bijstand zit niet af. Sterker nog, in 2017 had 48 procent van de bijstandsgerechtigden al meer dan vijf jaar een uitkering. Vier jaar eerder, in de nadagen van de economische crisis, was dat nog 43 procent.



Het aantal Amsterdammers in de bijstand daalt licht, maar veel minder hard dan in heel Nederland. Dat komt doordat hier veel 50-plussers tussen zitten en andere groepen die moeilijk werk vinden. "Maar we hebben er ook niet actief op gestuurd," zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Werk en Inkomen).



Het college komt met een plan van aanpak om meer mensen uit de bijstand te krijgen, met name de harde kern werklozen. Een koerswijziging, vindt Groot Wassink. "Amsterdam deed vooral aan activering van werklozen: als je maar iets doet, is het goed. Ik wil de komende tijd meer mensen aan een echte baan helpen."



Hij moet opschieten, want de economische hoogtij is over het hoogtepunt. De groei in Amsterdam vlakt af, van 3 procent in 2018 naar 2,6 procent in 2019, aldus economen van ING woensdag. Dat is nog altijd bovengemiddeld.



Host op de pont

De Amsterdamse aanpak bestaat uit een aantal onderdelen. De banenplannen springen eruit. Het linkse college zoekt ­samenwerking met werkgevers om Amsterdammers uit de bijstand te ­halen.