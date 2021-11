Amsterdam trekt geld uit om lesbevoegde kunstenaars voor de klas te zetten

De cultuurcoaches moeten in de woorden van wethouder Marjolein Moorman ‘het rijke aanbod van kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken’. Beeld Jean-Pierre Jans

Geen ‘gewone’ juf of meester voor de klas, maar kunstenaars die de les even overnemen om de jongste generaties Amsterdammers beter kennis te laten maken met kunst en cultuur. Na een succesvolle pilot heeft de gemeente een subsidieregeling ter beschikking gesteld aan scholen in het basis-, voorgezet en speciaal onderwijs om in de komende drie jaar een cultuurcoach voor de klas te krijgen. Tot 2024 zullen er zo’n dertig lesbevoegde kunstenaars voor klassen gaan staan.

Volgens Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) zijn er in Amsterdam namelijk nog steeds te veel scholieren die heel weinig of helemaal niet in contact komen met kunst en cultuur. De lesbevoegde kunstenaars moeten daar verandering in brengen.

Doorgaan als de schoolbel is gegaan

Vooral op scholen met relatief veel leerlingen met een onderwijsachterstand of een grote kans daarop gaan de kunstenaars aan de slag. Tijdens de pilot afgelopen schooljaar waren de meeste cultuurcoaches actief op scholen in de stadsdelen Nieuw-West (37 procent), Noord (18 procent), Zuidoost (14 procent) en Oost (13 procent). Dat zijn de stadsdelen waar het lerarentekort het nijpendst is en de kansengelijkheid van leerlingen het meest onder druk staat.

Onderwijswethouder Marjolein Moorman wil met de inzet van de cultuurcoaches de kansengelijkheid voor kinderen in de stad vergroten en ‘het rijke aanbod van kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken’.

De lessen kunnen zo creatief ingestoken worden als de coaches zelf willen: in school met bijvoorbeeld theaterlessen of door bezoeken aan culturele locaties in Amsterdam. Het is aan de coaches om het cultuuronderwijs niet te laten stoppen als de schoolbel gaat. Zij moeten kinderen helpen ontdekken wat de stad allemaal te bieden heeft en leerlingen die nog geen naschoolse cultuurlessen volgen, ondersteunen en begeleiden naar naschoolse cultuur- en kunstactiviteiten.