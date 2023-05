Amsterdam trekt 40 miljoen euro uit voor inhaalslag mbo

Vmbo-leerlingen en mbo-studenten strijden om de nationale titel in hun vakgebied, tijdens Skills The Finals, eind maart in de RAI. Deze Nederlandse kampioenschappen zijn bedoeld om het vakonderwijs meer onder de aandacht te brengen. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

In de nieuwe plannen – de mbo-agenda – die het college vrijdag heeft gepresenteerd, is te lezen dat Amsterdam zich de komende vijf jaar zal focussen op de gelijke waardering van mbo-studenten ten opzichte van de studenten aan het hoge beroepsonderwijs (hbo) en die aan het wetenschappelijk onderwijs (wo) en gelijke kansen voor studenten van mbo-niveau 1 en 2 . Daarnaast moet er worden samengewerkt met het bedrijfsleven zodat studenten een betere aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Mbo-projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost krijgen voorrang, want er moet volgens burgemeester en wethouders ook in het mbo ‘ongelijk geïnvesteerd worden voor gelijke kansen’.

Focuspunten

Amsterdam presenteert sinds 2015 elke vijf jaar een eigen mbo-agenda met daarin de doelstellingen voor de komende vijf jaar. Dat doet het ook dit jaar weer samen met het ROC van Amsterdam/Flevoland, ROC TOP, Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege en het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.

In de vorige agenda was het voorkomen van verzuim en uitval door goede ondersteuning een van de focuspunten. Dit jaar werd bekend dat landelijk het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat juist is gegroeid. Of dat ondanks de extra aandacht ook in Amsterdam het geval is, is nog niet duidelijk.

In studiejaar 2021-2022 stopten landelijk ruim dertigduizend jongeren – vrijwel allemaal mbo’ers – voortijdig met hun opleiding. Door een brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven en daarin actief te investeren, wil de gemeente uitvallers in het zicht houden en hoopt ze met begeleiding vanuit de werkplek ervoor te kunnen zorgen dat ze toch blijven leren.

Niet voldoende

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken, MBO en Toeleiding Arbeidsmarkt) ziet dat er in de afgelopen jaren een omslag heeft plaats gevonden als het gaat om positie en waardering van het mbo. “Maar er moet meer gebeuren. Onze stad kan niet zonder het mbo en er is in Amsterdam een groep jongeren die geen goede aansluiting vindt op de arbeidsmarkt en dreigt achter te blijven. Deze jongeren willen we erbij houden en op weg helpen.”

Behalve geld wordt op andere gebieden in Amsterdam ook aandacht besteed aan de positie van de mbo-student. PvdA-raadslid Mohamed Belkasmi heeft in samenwerking met studentenvakbond Asva en vakbond JOB MBO aan het begin van vorig studiejaar al een petitie opgezet om de introductiedagen in Amsterdam voor studenten van mbo, hbo en wo gezamenlijk te laten plaatsvinden.