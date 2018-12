Amsterdam trekt 276 miljoen uit voor sport in de stad

Er komt meer ruimte voor bootcamps, skatebanen, voetbalkooien, basketbal­velden en fitnesstoestellen

Amsterdam krijgt er één nieuw overdekt zwembad bij, in Oost. Vijftien sportparken krijgen nieuwe velden, de Jaap Edenbaan wordt vernieuwd en uitgebreid om de drukte op te vangen. De ijsbaan komt op de bestaande plek of verhuist naar Noord of Zuidoost.



Het college wil het Amsterdammers makkelijker maken om te sporten en zo obesitas en ziekteverzuim terugdringen.



Jaap Edenbaan uitgebreid

Veel accommodaties hebben dringend behoefte aan onderhoud en de gemeente wil op alle sportparken gras vervangen door kunstgras. Daarnaast gaan meer Amsterdammers buiten sporten. Dit betekent dat er meer ruimte komt voor bootcamps, skatebanen, voetbalkooien, basketbalvelden en openbare fitnesstoestellen.



Er komen extra sporthallen in Oost en Zuidoost en elders worden zalen vervangen. Sporthallen Zuid krijgt twee extra hallen, die ook door scholen worden gebruikt. Op IJburg en in Zuidoost worden nieuwe sportparken aangelegd.



Opwaardering

De investeringen voor al deze voorzieningen lopen op tot 276 miljoen euro tot en met 2023. Bijna de helft hiervan, 125 miljoen, is bestemd voor het nieuwe zwembad, de Sporthallen Zuid en de Jaap Edenbaan. Zo'n 88 miljoen euro gaat naar nieuwe accommodaties en bijna 60 miljoen is vrijgemaakt voor opwaardering van bestaande voorzieningen.



Het vorige college trok 9 miljoen euro extra uit voor nieuwe voetbal- en hockeyvelden, tennisbanen een crickethal en een velodrome. Deze plannen zijn opgenomen in de nieuwe investeringen.