Amsterdam treft maatregelen om te voorkomen dat uitgaan straks alleen nog kan aan de rand van de stad

Het laatste feest in de vorig jaar zomer gesloten nachtclub De Marktkantine in de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West. Beeld Jakob van Vliet

Met de maatregelen komt de twee jaar geleden door de gemeente gepresenteerde nota Nachtvisie nu tot beleid. Dat is erop gericht de sector weerbaarder te maken. ‘De nachtcultuur is heel belangrijk voor de stad: cultureel, sociaal en economisch,’ schrijft Meliani.

Ondernemers in het nachtelijk uitgaansleven van Amsterdam staan volgens haar voor grote uitdagingen. Zo moet de sector nog altijd herstellen van de coronamaatregelen, blijft ruimte schaars, hebben ondernemers met enorme kostenstijgingen te maken en heeft het publiek minder te besteden door onder andere de inflatie.

Om meer plekken voor nacht­cultuur te creëren in de stad is nu afgesproken dat er bij nieuw te ontwikkelen gebieden rekening wordt gehouden met de sector, en dat de gemeente plekken in kaart gaat brengen die geschikt kunnen zijn om er een nachtcultuur te vestigen. Onderzocht zal worden of bestaande muziek­podia in Amsterdamse wijken beschermd kunnen worden tegen conflicten met bewoners van nieuwbouwwoningen, als die in de buurt verrijzen. Dit in navolging van de Canadese stad Toronto waar dat juridisch al geregeld is.

In Amsterdam is vooral ruimte een groot probleem. Zo is nachtclub De Marktkantine vorig jaar gesloten en wacht Sissi’s, De Schietclub en De School op korte termijn hetzelfde lot. Daartegenover staat alleen de komst van de (tijdelijke) Club Echo in een tunnel bij de Johan Cruijff Arena.

Bescherming

Meliani wil voorkomen dat nachtcultuur straks alleen nog aan de randen van de stad of zelfs daarbuiten te vinden zal zijn. “In andere internationale steden zie je dat het in het centrum te duur wordt,” zegt ze. “Ga bijvoorbeeld op zoek naar een club in Manhattan in New York, die is moeilijk te vinden. Je moet dan naar Brooklyn. Maar in Amsterdam willen we dat je overal kunt uitgaan. Dat is lastig vanwege ruimtegebrek en door juridische oorzaken. Het is dus belangrijk dat we onderzoeken waar uitbreiden wel mogelijk is en dat we bestaande plekken beschermen.”

Naast meer permanente plekken voor nachtcultuur wil de wethouder ook blijven zoeken naar meer tijdelijke locaties. Daarvoor doet de gemeente (wederom) een oproep aan particuliere sector om ‘ruimtes te melden die geschikt zijn voor initiatieven die nu nog op de plank liggen’.

Dat De Marktkantine – een succesvolle tijdelijke nachtclub in voormalig gemeentelijk vastgoed – vorig jaar de deuren moest sluiten, kon de wethouder niet meer voorkomen. “Dat was al in een vergevorderd stadium en er lagen al afspraken met de projectontwikkelaar,” legt ze uit.

De wethouder wil vooral vooruitkijken. “In de toekomst willen we bij gebiedsontwikkeling kijken waar de kansen liggen om dit soort plekken te behouden. En er liggen kansen. Kijk bijvoorbeeld naar de tunnel in Zuidoost. Of de Vondelbunker, een kleine plek bij het Vondelpark. Misschien zijn er meer van dat soort plekken waar nachtcultuur zou kunnen komen.”

Geluidsoverlast

Voor al die plannen wordt 2,2 miljoen euro vrijgemaakt. Daarvan gaat ongeveer 100.000 euro naar de Stichting N8BM, waarvan de onlangs gekozen nachtburgemeester Freek Wallagh het uithangbord is. Er komt ook geld beschikbaar voor initiatieven gericht op jongerencultuur en er komt een proef waarbij naar Berlijns model nachtclubs worden ondersteund bij het verbeteren van de geluidsisolatie om overlast te voorkomen.

Meliani denkt dat met de maatregelen uit de nota Nachtvisie projectontwikkelaars in de toekomst er echt ‘rekening mee zullen moeten houden dat ergens al een nachtclub zit’. “Dan kun je daarna samen bepalen of de woningen of juist de club beter geïsoleerd moet worden. Dat rekening houden met elkaar, dat is er nu nog niet.”

De wethouder ziet dit dan ook als een ‘turning point’ voor de nachtcultuur in de stad. “We hebben met de tunnel nu een plek toegevoegd, maar we willen er nog veel meer.”

Of de wethouder dan zelf ook weer uitgaat? “Ik ging vroeger naar Club 11. Daar had ik echt een soort geluksgevoel. En ook heb ik de Roxy bezocht. Ik heb mij daar zelf gevonden en ontdekt. Uitgaan is een soort ontladingsplek voor mensen in de stad. En het beleid uit de Nachtvisie is essentieel om de stad te laten bruisen. Daar zit ook een extra motivatie bij mij, omdat ik dat zelf ervaren heb.”

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.