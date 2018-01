Amsterdam treedt op tegen gevaarlijke honden

Alle incidenten met honden in de stad worden voortaan centraal geregistreerd. Afhankelijk van de ernst van het incident, wordt actie ondernomen.



Een en ander is vastgelegd in het zogeheten Bijtprotocol dat donderdag is gepresenteerd. Met het protocol loopt Amsterdam vooruit op landelijke regelgeving voor de aanpak van gevaarlijke honden. Het beleid moet in april in werking treden.



Muilkorf

Bij een ernstige incident wordt de hond bestempeld als gevaarlijk en mag het dier alleen nog kort aangelijnd en gemuilkorfd over straat.



De burgemeester kan opdracht geven voor een gedragstest, die moet uitmaken of de hond terug kan naar de eigenaar of elders moet worden herplaatst of afgemaakt.



Bij lichte bijtincidenten krijgt de eigenaar een schriftelijke waarschuwing van de politie. Die brief kan worden opgevat als een gele kaart: als de hond binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat, wordt dat automatisch gekwalificeerd als een ernstig incident. Vanaf dat moment mag ook deze hond alleen kort aangelijnd en gemuilkorfd over straat.



Geldboete

Op de naleving van deze geboden zal streng worden gehandhaafd. Eigenaren die zich niet aan de verplichting houden, lopen kans op een geldboete die kan oplopen tot 4100 euro of een celstraf van drie maanden.



Bij herhaling kan de gemeente overgaan op bestuursdwang en de hond in beslag nemen.



