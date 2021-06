Amsterdam tóch bereid bij te leggen voor vertraagd megaproject Zuidasdok

Werkzaamheden bij Zuidasdok. Beeld Joris van Gennip

De gemeente is bereid ‘de bestaande financieringsafspraken te herzien’, aldus een woordvoerder van wethouder van Financiën Victor Everhardt, en een ‘eenmalige extra bijdrage’ te leveren.

Zuidasdok betreft het in een tunnel leggen van een deel van de ringweg A10 en een uitbreiding van station Zuid. Het prestigieuze project kent zware tegenslagen. De oorspronkelijke opleverdatum is met dertien jaar verschoven, van 2023 naar 2036.

Bij aanvang van het project is afgesproken dat Amsterdam hooguit 260 miljoen euro zou betalen, ongeacht de omvang van eventuele tegenvallers. Nu de aanlegkosten met meer dan 120 procent zijn toegenomen en 1,2 miljard euro extra nodig is, wil het stadsbestuur bijbetalen. Hoeveel is mede afhankelijk van een extra rijksbijdrage. Een besluit daarover is door de demissionaire regering in de ijskast gezet en wordt niet verwacht voordat de kabinetsformatie is afgerond.

Coronacrisis

Dat Amsterdam bereid is tot een extra bijdrage stuit op kritiek van collegepartij SP. “Het rijk heeft hier het voortouw en dat moet je zo houden,” zegt fractievoorzitter Tiers Bakker. “Gemeenten kunnen dit soort risico’s niet dragen.”

Zijn CDA-collega Diederik Boomsma roept in herinnering dat de Zuidasdeal uit 2012 een reactie was op de perikelen rond de Noord/Zuidlijn, die met 3,1 miljard euro evenveel kostte als Zuidasdok op dit moment. De regering betaalde 1 miljard euro voor de nieuwe metrolijn, op voorwaarde dat Amsterdam alle eventuele tegenvallers zou betalen. Toen de kosten uit de hand liepen, vroeg de gemeente tevergeefs aan regering en Tweede Kamer om extra geld. Gevolg was dat Amsterdam zes keer zoveel aan de Noord/Zuidlijn uitgaf als was begroot. Om herhaling te voorkomen eiste Amsterdam dat de risico’s bij de Zuidas begrensd zouden worden.

Nu de rollen zijn omgedraaid en een deel van de Tweede Kamer verlangt dat Amsterdam bijbetaalt voor Zuidasdok, moet Amsterdam voet bij stuk houden, vindt Boomsma – precies zoals politiek Den Haag deed bij de Noord/Zuidlijn. “Amsterdam is hard getroffen door de coronacrisis en kan niet lenen voor tekorten zoals het rijk. Bij de Noord/Zuidlijn heeft Amsterdam een gigantisch bedrag moeten bijleggen. Dit keer zijn er betere afspraken. Laten we daaraan vasthouden.”

Datzelfde zegt Kevin Kreuger (JA21). “Dat plafond is destijds bewust zo uitonderhandeld door het toenmalige college. Dat hebben ze goed gedaan. Heel onverstandig daar nu niet aan vast te houden.”

‘Gezamenlijk en in redelijkheid’

Een meerderheid in de gemeenteraad is het daar niet mee eens. D66’er Jan-Bert Vroege: “Anders dan bij de Noord/Zuidlijn vind ik dat we als partners in dit belangrijke project het gesprek onderling moeten aangaan om te komen tot afspraken die voor alle partijen acceptabel en draagbaar zijn.”

Ook oppositiepartij VVD vindt ‘dat de partijen gezamenlijk en in redelijkheid’ uit de extra kosten moeten komen. “Amsterdam moet hierin ook zijn verantwoordelijkheid nemen,” zegt Hala Naoum Néhmé. Om de schade voor de gemeentekas te beperken zou er minder sociale woningbouw op de Zuidas moeten komen en meer middenhuur en koopwoningen, oppert de VVD.