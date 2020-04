Amsterdam telt al 1141 parkeerplekken minder

De gemeente wil tussen tot 2025 een andere invulling geven aan tienduizend parkeerplaatsen op straat. Dit maakt onderdeel uit van de Agenda Autoluw, die is bedoeld om de stad leefbaarder en toegankelijker te maken door de ruimte die auto’s innemen te beperken. Beeld ANP XTRA/Lex van Lieshout

Verkeerswethouder Sharon Dijksma had eigenlijk de bedoeling om in 2019 duizend parkeerplekken te laten verdwijnen, maar aan het eind van het jaar kwam de teller uit op 1141 minder Amsterdamse parkeerplaatsen.

De gemeente wil tussen 2020 en 2025 een andere invulling geven aan tienduizend parkeerplaatsen op straat. Dit maakt onderdeel uit van de Agenda Autoluw, die is bedoeld om de stad leefbaarder en toegankelijker te maken door de ruimte die auto’s innemen in het straatbeeld te beperken.

Bankjes en speelplaatsen

De eerste resultaten laten zien dat herinrichtingen van straten het afgelopen jaar de meeste ruimte hebben opgeleverd. Hierdoor verdwenen 476 parkeerplaatsen, 42 procent van het totaal aantal geschrapte plekken. Na zo’n herinrichting werden de plekken vervangen door bijvoorbeeld bankjes, speelplaatsen en veilige oversteekplaatsen.

Daarnaast zijn woningbouw (198 plaatsen), fietsparkeerplekken (120 plaatsen), maatregelen ter bescherming van bruggen en kademuren (86 plaatsen) en vergroening (66 plaatsen) belangrijke nieuwe bestemmingen geworden voor vroegere parkeerplaatsen.

Vooral in West

Opvallend is dat de meeste parkeerplaatsen zijn verdwenen uit West, op de voet gevolgd door Centrum. In deze stadsdelen maakten parkeerplekken vooral plaats voor de fiets, veilige oversteekplaatsen, loopruimte, meer groen en toegankelijke haltes voor het openbaar vervoer. In stadsdelen met relatief veel openbare ruimte, zoals Nieuw-West, wordt de ruimte van parkeerplaatsen gebruikt voor onder andere woningbouw en vrijliggende fietspaden.

De slechte staat van de kades en bruggen blijkt met name in Centrum tot veel geschrapte parkeerplaatsen te hebben geleid: van de 246 verdwenen plekken, werden er 86 geschrapt omdat de bruggen en kades te zwaar werden belast.

Niets in Zuidoost

In Zuid maakten auto’s vooral plaats voor fietsenrekken: daarvan was sprake in 43 procent van de gevallen. In Nieuw-West verdwenen bijna 200 parkeerplaatsen vanwege de bouw van woningen. In Zuidoost verdween voor zover bekend geen enkele parkeerplaats.

Volgens de gemeente hebben de verhoging van de parkeertarieven in april 2019 en de eerste stapsgewijze verlaging van de vergunningenplafonds in juli van dat jaar het gewenste effect: er parkeren minder auto’s op straat. Hierdoor konden parkeerplaatsen worden opgeheven in buurten waar de parkeerdruk hoog was en de ruimte schaars, zonder dat dit gepaard ging met een toename van de parkeeroverlast.

Wethouder Dijksma vindt dat de gecreëerde ruimte heel waardevol is in een dichtbevolkte stad als Amsterdam. “Door de schaarse ruimte op straat opnieuw te verdelen krijgen fietsers, voetgangers en spelende kinderen meer bewegingsvrijheid. Tegelijkertijd houden we voldoende parkeergelegenheid voor diegenen die hun auto echt nodig hebben.”