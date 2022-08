Amsterdam strenger voor minima dan andere gemeenten: ‘Hebt u een buffer? Geen energietoeslag voor u’

Folie achter de verwarming helpt om energie te besparen, maar het zal een sterke stijging van de energierekening niet kunnen voorkomen. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Het kabinet broedt op extra maatregelen om de koopkracht te repareren, maar vooralsnog is het de energietoeslag van ongeveer 1300 euro die in de zwaarst getroffen huishoudens de klap moet opvangen. In het voorjaar stelde het kabinet geld beschikbaar voor een eerste toeslag van 800 euro en in juli voor nog eens 500 euro, toen de energieprijzen torenhoog bleven.

Bijstandsuitkering

Die eerste 800 euro is automatisch overgemaakt aan 77.000 Amsterdammers met een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen. Als het niet bij de gemeente bekend was dat iemand een laag inkomen heeft, moest diegene de toeslag zelf aanvragen.

In tegenstelling tot veel andere gemeenten keek Amsterdam daarbij echter ook naar het vermogen. Wie meer op de bank heeft staan dan 6295 euro (voor gezinnen: 12.590 euro), kreeg de toeslag bijvoorbeeld niet. Aandelen, sieraden en een dure auto telden ook mee, een eigen huis niet.

Amsterdam koos hiervoor omdat die vermogensgrens ook wordt gebruikt bij andere uitkeringen, zoals de bijstand. Verder was het stadsbestuur bezorgd dat de 120 miljoen die Amsterdam van de rijksoverheid voor de energietoeslagen kreeg, anders niet genoeg zou zijn. Voor de toeslag zijn 14.000 aanvragen gedaan, de gemeente kan niet zeggen hoeveel daarvan er zijn afgewezen.

De gemeenten mogen zelf kiezen of ze het vermogen laten meetellen. Het kabinet ging daar echter niet van uit: doordat het uitzoekwerk complex en arbeidsintensief zou zijn, moesten de minima dan langer op hun geld wachten. Sommige gemeenten waren juist extra royaal en gaven ook inwoners die net iets meer verdienen dan een minimuminkomen recht op de toeslag.

Ouderenbond Anbo kreeg verschillende klachten van Amsterdamse ouderen die vanwege hun spaargeld de toeslag niet krijgen. De Anbo kan zich goed vinden in hun bezwaren en vindt de grens van ruim zesduizend euro te laag – die zou drie keer zo hoog moeten liggen, rond de twintigduizend euro, vindt de ouderenbond. Dat voorkomt dat ouderen die een klein kapitaal opzij hebben gelegd, bijvoorbeeld voor hun uitvaart, de toeslag niet krijgen.

Ook vakcentrale FNV en de Bijstandsbond keren zich tegen de toegepaste vermogensgrens. FNV noemt het ‘onwenselijk’ dat gemeenten het vermogen laten meetellen.

Eindafrekening

De Bijstandsbond maakt zich nu al zorgen over de jaarafrekening die Amsterdammers straks van hun energiebedrijf krijgen. De energietoeslag zal in de tussentijd allang zijn gebruikt om de eindjes aan elkaar te knopen, verwacht Piet van der Lende van de Bijstandsbond. “Dan is de energietoeslag op en wat moeten die mensen dan?”

De gemeente verwacht dat 85.000 huishoudens recht hebben op de toeslag en erkent dat de vermogenstoets tot schrijnende situaties kan leiden, als mensen hun spaargeld moeten aanspreken voor de energierekening. Daarom wil Amsterdam bij de tweede toeslag van 500 euro de vermogenstoets niet toepassen, zegt een woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman (Armoede), omdat de tweede toelage van het rijk dit ‘waarschijnlijk’ dekt.

De Bijstandsbond gaat ervan uit dat de toeslagen hoe dan ook niet toereikend zullen zijn. Daarom moet de gemeente ook meer doen via de bijzondere bijstand, voor noodgevallen, als afsluiting van gas en licht dreigt, of als mensen ziek zijn en plotseling een hoog bedrag moeten betalen, zegt Van der Lende. “En dat de gemeente ook op deze mogelijkheid wijst.”