Amsterdam stopt voorlopig met mondkapjesplicht op straat

Het experiment met de mondkapjesplicht in drukke gebieden loopt 31 augustus af en wordt niet verlengd. Beeld Joris Van Gennip

Het experiment waarmee het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte in Amsterdam werd verplicht, loopt af op maandag 31 augustus en wordt voorlopig niet verlengd. Ook Rotterdam gaat er niet mee door. Dat hebben de burgemeesters Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb besloten.

Dat betekent dat passanten op de Wallen, de Kalverstraat, Nieuwendijk, de Albert Cuypmarkt en Plein ’40-’45 vanaf maandag niet meer verplicht zijn om een mondkapje te dragen. Voor zover dat al gebeurde: vooral op de Wallen werd de maatregel nauwelijks nageleefd, ruim 150 boetes ten spijt.

Ook het enthousiasme voor de maatregel onder de voorstanders verminderde de afgelopen dagen. Daar waar de mondkapjes wel gedragen werden, zoals in winkel- en marktstraten, nam het aantal bezoekers snel af. Hierdoor veranderden winkeliers en ondernemers van pleitbezorgers, uit angst voor een tweede lockdown, in grote tegenstanders van de draagplicht, omdat die omzet kost.

Wel mondkapje in ov

Die afnemende drukte voert Halsema nu aan als argument om het experiment niet door te zetten. Nu het buiten niet meer zo warm is, de vakanties zijn afgelopen en het rustiger lijkt te worden in de stadscentra, is afstand houden weer mogelijk, aldus de burgemeester. Waar nodig wordt dat vergemakkelijkt met markeringen op straat om de looprichting aan te geven, en het instellen van eenrichtingsverkeer.

De verplichting om een mondkapje te dragen blijft gelden in het openbaar vervoer en op de ponten.

De mondkapjesplicht werd op 5 augustus ingevoerd toen het na de lockdown in juli plotseling snel weer heel erg druk werd, vooral in de binnenstad. Hierdoor werd het steeds moeilijker om de 1,5 meter afstand te houden. Ook het aantal besmettingen steeg snel.

Drukteprobleem

Halsema en Aboutaleb vroegen het kabinet om de mogelijkheid om een regionale mondkapjesplicht te mogen invoeren, om een tweede lockdown te voorkomen. Veel andere veiligheidsregio’s zagen niets in zo’n verplichting omdat het drukteprobleem daar nauwelijks speelde.

De verwachting van Halsema en Aboutaleb was dat het dragen van mondkapjes een bewustwordingseffect zou hebben, waardoor men er op straat aan wordt herinnerd dat er een pandemie gaande is en het gedrag aanpast. Ook de consequentie dat het voor rondslenterende toeristen op de Wallen moeilijker is om te blowen of te drinken met een mondkapje op, speelde volgens Halsema mee.

Van tafel

Vlekkeloos is het experiment met de mondkapjesplicht niet verlopen. Pas in de loop van augustus kwam een zogenaamde ‘feitcode’ beschikbaar, waardoor handhavers sancties konden uitdelen met een bijpassende boete van 95 euro. Daarvoor was de boete 395 euro, een bedrag dat volgens Halsema niet in verhouding stond tot de overtreding.

Het is de vraag of de mondkapjesplicht in drie weken tijd echt van de grond is gekomen. De maatregel wordt nu geëvalueerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, ook het RIVM kijkt mee. Zolang deze evaluatie nog loopt, wil Halsema niet zeggen of de draagplicht het gewenste effect heeft gehad. Wel heeft ze vaak gezegd dat verplichting en handhaving van coronamaatregelen alleen een ultiem middel kunnen zijn; de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf.

Van tafel is de maatregel nog niet. Als uit het onderzoek blijkt dat de maatregel effectief is geweest, of als het besmettingsniveau in de regio verder oploopt en de drukte toeneemt, kan de mondkapjesplicht opnieuw en in een andere vorm weer ingevoerd worden.