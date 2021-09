Amsterdam stopt 2,2 miljoen in mbo-onderwijs

Beeld ANP

Amsterdam staat te springen om goed opgeleid, ondernemend en wendbaar personeel, aldus zorgwethouder Simone Kukenheim. ‘De mbo’er is de hoofrolspeler binnen de grote ambities van de stad. (…) Het is noodzakelijk dat wij als college blijven investeren in een aantrekkelijk en vernieuwend mbo.’

De coronacrisis heeft voor een structureel tekort gezorgd aan stageplekken, vooral in Amsterdam. Vorig jaar liep mede daarom een op de vijf mbo-studenten studievertraging op.

De subsidieregeling, onderdeel van de MBO-Agenda, is bedoeld om het onderwijs kwalitatief te verbeteren en jongeren voor te bereiden op een succesvolle schoolloopbaan. ‘Met de projecten uit de MBO-Agenda hebben we de afgelopen jaren met het Amsterdamse mbo veel successen geboekt. Daar gaan we dit schooljaar mee door,’ aldus Kukenheim. De gemeente verleent aan 21 projecten subsidie en noemt daarbij twee thema’s die van belang zijn: ondernemerschap en zorg.

Ondernemen en zorg

Een van de projecten is deze week al van start gegaan. In het Ondermerslab Amsterdam leren 55 studenten over ondernemerschap en hoe ze een eigen onderneming kunnen beginnen. Dat is nodig omdat een generiek aanbod in het mbo-onderwijs over ondernemende vaardigheden nog ontbreekt.

Vanaf volgende week krijgen 120 studenten een stage in de zorg. Daar heerst momenteel een groot tekort aan stageplekken. Met simulaties in een nagebootste zorginstelling kunnen de mbo’ers alsnog praktijkervaring opdoen. Ook wordt een programma voor zij-instromers, die een overstap naar de zorg overwegen, gesubsidieerd.