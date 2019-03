Amsterdam stijgt plekje op lijst meest leefbare steden

Dat stelt adviesorganisatie Mercer in een jaarlijks rapport. Vorig jaar zakte Amsterdam nog naar de twaalfde plek. De stad schommelt al jaren rond deze positie.



Mercer maakt de ranglijst aan de hand van 39 stedelijke kenmerken die het belangrijkst zijn voor expats, zoals veiligheid, openbaar vervoer en het cultureel aanbod.



Amsterdam scoort zoals gewoonlijk hoog op economie, onderwijs en sociaal-culturele omgeving. Volgens Mercer zal Amsterdam extra aandacht moeten schenken aan verkeersopstoppingen en recreatie om volgend jaar in de top 10 te komen.



Wenen staat al tien jaar bovenaan de lijst. Inwoners en expats van de Oostenrijkse hoofdstad prijzen de stad om veiligheid, goed openbaar vervoer en een ruime diversiteit van culturele en recreatieve faciliteiten.



Verenigde Staten

De Zwitserse stad Zürich staat op een tweede plek. Auckland, München en Vancouver delen de derde plaats. Met acht plekken in de top 10, waarvan twee in de top drie, scoort Europa goed.



De Verenigde Staten presteren dit jaar minder goed. Bijna alle Amerikaanse steden scoren lager dan vorig jaar. Alleen New York stijgt een plek van 45 naar 44. Reden is een dalende lijn in criminaliteit.



De slechtst scorende stad is de Syrische hoofdstad Damascus.