Amsterdam stijgt op ranglijst huisprijsbubbel

In die steden zijn de prijzen zo hard gestegen ten opzichte van onder meer de inkomens dat er een gerede kans is dat de markt instort.



Het risico op problemen is het grootst in Hongkong, zo blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Zwitserse bank UBS. Ook in München, Toronto en Vancouver rijzen de huizenprijzen de pan uit. Een jaar eerder stond Amsterdam nog op de achtste plaats, maar de stad is Sydney, Londen en Stockholm voorbij.



De huizenprijzen in Amsterdam zijn sinds 2013 gemiddeld met 60 procent gestegen. UBS denkt dat de bubbel in Amsterdam wel eens snel kan knappen, gezien het gebrek aan betaalbare woningen in de hoofdstad en de aangescherpte hypotheekregels.



Lees ook: 'Beleggers veroorzaken uitwassen op de huizenmarkt'