Amsterdam steunt winterterrassen, maar worden ze verwarmd?

Terrasjes op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Beeld ANP

In de buitenlucht genieten van een drankje zal ook in de komende wintermaanden waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld zijn. Voor het idee van VVD en Forum voor Democratie om, net als in Rotterdam, horecaondernemers ook in de wintermaanden toestemming te geven om hun terrassen uit te breiden, is veel steun.

Partijen zoals D66, PvdA, SP, Denk, GroenLinks en CDA, hebben begrip voor de zware tijden voor kroegbazen. Die lijden onder lagere omzetten omdat zij in hun zaken veel minder zitplaatsen mogen aanbieden vanwege de verplichting om anderhalve meter afstand te houden. Dit terwijl de huren in de meeste gevallen niet verlaagd zijn.

Aan het einde van de lockdown op 1 juni introduceerde burgemeester Halsema de regeling Tijdelijke Terrasuitbreiding om horecaondernemers de gelegenheid te geven iets van hun gemiste inkomsten terug te verdienen. Vanaf die dag mochten zij hun terrassen kosteloos flink uitbreiden, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen of brugvleugels tegenover de horecagelegenheid in kwestie. De regeling loopt tot 31 oktober, maar als het aan een brede raadsmeerderheid ligt blijft de regeling ook daarna nog een tijdje in stand.

“De meest veilige manier om samen een biertje te drinken in de horeca is nog altijd op afstand in de buitenlucht. Dat moeten we mogelijk maken: voor de gezondheid van de bezoekers maar ook voor de ondernemers,” zegt D66-raadslid Hülya Kat. “We gaan een spannende winter tegemoet. Iedereen hoop dat de horeca open kan blijven en daar kunnen verwarmde winterterrassen zeker bij helpen.”

Verwarmde tenten

Maar juist die verwarmingselementen, die onder de huidige regeling zijn toegestaan, zorgen bij andere partijen voor opgetrokken wenkbrauwen. “De nood is hoog, dat zien wij ook,” zegt GroenLinksraadslid Zeeger Ernsting. “Maar ik wil wel graag weten wat een verlenging precies betekent. De winter is natter en kouder en verwarmde halve tenten in de openbare ruimte lijken ons niet echt de bedoeling.” Ook de Partij voor de Dieren en de SP vinden het ‘verwarmen van de buitenlucht’ geen goed idee, SP-raadslid Tiers Bakker pleit ervoor dat kroegbazen de verwarming alleen aanzetten als er gasten zitten.

En dat zijn niet de enige vraagtekens die geplaatst worden bij de verlenging van de regeling. Denkfractievoorzitter Mourad Taimounti wil dat verdere terrasuitbreidingen niet ten koste gaan van parkeerplaatsen, omdat automobilisten volgens hem hierdoor moeilijker een plek kunnen vinden. De PvdA wil verlenging van de terrasregeling niet toestaan op plekken waar dat geleid heeft tot overlast, zegt raadslid Dennis Boutkan. D66 wil daarentegen juist graag dat terrassen waar mogelijk tot middernacht open mogen blijven.

Het is aan burgemeester Halsema om een keuze te maken uit deze wirwar van suggesties. In de komende weken bespreekt zij met het stadsbestuur de mogelijke verlenging van de terrasregeling en worden de voors en tegens onderzocht, aldus een zegsman.

Momenteel heeft de gemeente ruim 1000 verzoeken gehonoreerd om een terras te mogen uitbreiden. Meer dan de helft van de aanvragen kwam van ondernemers uit het centrum. Of al deze terrassen ook in de wintermaanden door willen, is nog niet duidelijk.