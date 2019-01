Amsterdam steunt oproep voor landelijke helmplicht snorfietsers

Amsterdam pleit hier samen met een aantal gemeenten, waaronder andere grote steden als Den Haag en Utrecht, voor in een brief aan de Tweede Kamer. Ook Amstelveen heeft de oproep ondertekend.



Bij wet is nu geregeld dat gemeenten de keuze krijgen of zij een lokale helmplicht voor de snorscooter willen invoeren. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die hiervan gebruik maakt. Vanaf 8 april zijn de meeste fietspaden binnen de Ring verboden terrein voor snorfietsers. Die moeten met een helm de weg op.



Doorpakken

Maar een algehele helmplicht zou de situatie makkelijker maken, zei verkeerswethouder Sharon Dijksma al eerder. "Dan valt het onderscheid binnen en buiten de Ring helemaal weg," zei Dijksma. "Draag die helm tijdens het besturen van een snorscooter gewoon overal, altijd. Ik hoop dat de meerderheid die er in de Tweede Kamer is, gaat doorpakken."



De gemeenten sluiten zich met hun brief aan bij het pleidooi van 130 artsen. Die stuurden vorige maand een brandbrief naar de Tweede Kamer waarin zij opriepen om het dragen van een helm verplicht te stellen om zo jaarlijks tientallen doden en veel (hersen)letsel te voorkomen.



Gewonden

In de brief geven de steden nu aan dat zij het invoeren van de helmplicht toejuichen. "De snorfiets is één van de onveiligste manieren om je in de stad te verplaatsen. In Den Haag is circa 19 procent van het totaalaantal verkeersgewonden een gebruiker van een snorfiets," zegt de Haagse wethouder Robert van Asten



Een Kamermeerderheid is voor een helmplicht. In december liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een debat over verkeersveiligheid weten 'open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht'.



