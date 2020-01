Amsterdam steunt manifest liberaler drugsbeleid

Beeld ANP XTRA

Met een motie werd sympathie uitgesproken voor het plan. De gemeente verbindt vooralsnog overigens geen consequenties aan de uitgesproken steun, het gaat om een symbolische daad.

In het manifest wordt een realistische omgang met bepaalde soorten harddrugs bepleit, een opvatting die haaks staat op het huidige repressieve benadering van verdovende middelen.

Volgens de initiatiefnemers betekent dat overigens niet dat alles maar gelegaliseerd moet worden. “Maak in de aanpak en fasering onderscheid naar de schadelijkheid van drugs,” schreven zij maandag.

Wietteelt

Ook werd een voorstel van D66 aangenomen waarin het stadsbestuur de opdracht krijgt om cannabisproducenten, die mee willen doen aan het experiment gereguleerde wietteelt, niet in de weg te zitten met ‘juridische, ruimtelijke of andere belemmeringen.’

Amsterdam is niet geselecteerd voor dit experiment dat is aangekondigd in het landelijke regeerakkoord. Maar cannabistelers die geselecteerd worden, ook Amsterdamse producenten, mogen leveren aan coffeeshops in gemeenten die wel onderdeel zijn van de proef.