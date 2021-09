Amsterdam steunt komst van kabelbaan over het IJ

De kabelbaan zou moeten aansluiten op metrostation Isolatorweg. Beeld Unstudio

Het college sluit een intentieovereenkomst met de Stichting IJbaan en de Vervoerregio om te komen tot definitieve afspraken. Door de handtekening van verkeerswethouder Egbert de Vries neemt de gemeente voor het eerst een formele positie in bij de totstandkoming van de kabelbaan, stelt initiatiefnemer Stichting IJbaan. “Ze gaan actief medewerking verlenen.” De gemeente gaat onderzoeken wat de waarde is van het nieuwe tracé van de kabelbaan.

De aanleg van een kabelbaan kan volgens Stichting IJbaan plaatsvinden naast de bouw van twee bruggen over het IJ: een op de oostflank bij het Java-eiland en een ten westen van de binnenstad vanaf de Houthavens naar NDSM. IJbaan heeft de kabelbaan vanwege de komst van de westbrug een stukje in westelijke richting verplaatst.

‘IJbaan in 2026'

Voordeel van een kabelbaan is dat de aanleg aanmerkelijk minder intensief is dan de bouw van een brug, zeggen Wim Wessels en Bas Dekker. “De baan kan functioneel zijn in 2026 of 2027.” De gemeente gaat er vooralsnog van uit dat een westelijke brug pas vanaf 2040 in gebruik kan worden genomen.

Volgens Wessels en Dekker kunnen hun kabelbaan en een brug goed naast elkaar functioneren. De directe aansluiting op metrostation Isolatorweg maakt overstappen op het reguliere openbaar vervoer zeer gemakkelijk, zeggen zij. “De kabelbaan brengt je behalve over het IJ in een keer over het spoorwegemplacement Westhaven heen naar de metro richting Sloterdijk en verder.”

Private middelen

De overeenkomst met de gemeente betekent niet dat de stad ook een financiële bijdrage gaat leveren aan de bouw van de kabelbaan: de aanleg van wellicht zo’n 120 miljoen euro moet worden bekostigd uit private middelen. Wessels en Dekker zeggen al in overleg te zijn met financiers. “Er is veel animo, het punt is alleen dat nu de kabelbaan langer wordt, hij ook duurder wordt. Maar daar vinden we wel een oplossing voor. Dit kost de gemeente helemaal niks.”

De kabelbaan is nadrukkelijk een ov-verbinding, zegt Stichting IJbaan. “Het beeld dat mensen kunnen hebben dat het een toeristische attractie is, is niet correct. Toeristen kunnen ook mee uiteraard, maar de baan is bedoeld voor een betere verbinding tussen West en Noord. Dit kan cruciaal zijn voor de toekomstige wijk Haven-Stad, waar autogebruik wordt ontmoedigd.”

35 mensen per cabine

Volgens Wessels en Dekker is een zware ov-verbinding dan noodzakelijk. “Deze kabelbaan is dat. Per cabine kun je 35 mensen vervoeren. Of tien mensen en hun fiets. Zie het als een stevige tramverbinding die 100.000 mensen per dag zou kunnen vervoeren.” De gemeente is aanmerkelijk voorzichter en gaat uit van 4500 reizigers per dag.

Over de kabelbaan wordt al ten minste zeven jaar gesproken en gerekend. Nu zijn reizigers vanuit en naar Noord nog aangewezen op ponten, maar het lijkt erop dat de groei van het verennetwerk zijn grens heeft bereikt. Over bruggen wordt al jaren gesteggeld, terwijl de behoefte aan een goede verbinding tussen bijvoorbeeld Noord en West groter wordt. Met name omdat Amsterdam het Westelijk Havengebied bestemd heeft als gebied waar bedrijven plaats moeten gaan maken voor nog te bouwen woningen. Het plan behelst onder meer de bouw van misschien wel 70.000 huizen.