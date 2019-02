Amsterdam stemt in met klimaatfonds van 150 miljoen

De gemeente zal de 150 miljoen gebruiken voor een aardgasvrije en klimaatneutrale stad. De ambitie is dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij is en tien jaar later ook klimaatneutraal.



Landelijk namen Klaas Dijkhoff (VVD) en het CDA, via provinciale lijsttrekkers, afstand van al te grote klimaatmaatregelen en spraken beide partijen over 'klimaatdrammers.'



In Amsterdam is de toon anders. Eric van der Burg (VVD) vindt het belangrijk dat Amsterdam investeert in klimaat, ook al is de bijdrage van Amsterdam op het wereldniveau gering. Ook CDA stemde voor het fonds.



'Peperduur'

Alleen Forum voor Democratie (FvD) stemde tegen. "Iedere euro aan klimaatmaatregelen is zinloos," aldus Kevin Kreuger. "Deze plannen zijn peperduur en niemand weet wie het bonnetje gaat betalen."



Bovendien doet de rest van de wereld niet mee, aldus Kreuger. Forum voor Democratie wil de 150 miljoen liever besteden aan het herstel van de kades in de stad. Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) verweet FvD 'lethargie'. "Ga wat doen, wees positief en ruim rotzooi op."



