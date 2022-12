Amsterdam stelt vast 20 miljoen energiesubsidie beschikbaar voor organisaties in de knel

Er komt 3 miljoen euro vrij voor de sportsector. Beeld Floris Lok

De Amsterdamse subsidie is een voorschot op de aangekondigde – maar nog niet vastgestelde – regelingen van het Rijk. Het college wil voorkomen dat maatschappelijke organisaties omvallen of dat Amsterdammers door noodgedwongen prijsstijgingen geen lidmaatschappen of theaterkaartjes niet meer kunnen betalen.

‘Niet alle Amsterdamse organisaties kunnen wachten op het moment dat de Rijksregelingen ingaan,’ schrijven wethouder Sofyan Mbarki (Sport) en Touria Meliani (Kunst & Cultuur) in een brief aan de gemeenteraad. ‘Sommige organisaties hebben door een sterke verhoging van de energielasten – soms een verdrievoudiging – inmiddels geen middelen meer om hun lasten te dragen en dreigen per direct om te vallen.’

Verdeling

Het steunpakket is onderverdeeld. Er komt 10 miljoen euro vrij voor ondernemers, voor de sectoren sport, kunst en cultuur en overige maatschappelijke organisaties komt ieder 3 miljoen beschikbaar. Voor 2022 is voor de verschillende sectoren met terugwerkende kracht 1 miljoen euro gereserveerd. Het overige geld komt in 2023 beschikbaar.

Alleen organisaties in aantoonbare financiële nood kunnen een beroep doen op de subsidie. Het stadsbestuur verwacht dat het aantal organisatie in financiële problemen volgend jaar toeneemt. In 2023 krijgen veel organisaties te maken krijgen met een duurder energiecontract.

