Amsterdam stelt strenge geluidseisen aan festivals

Nu kennen sommige festivals een bovengrens van wel honderd decibel.



Het stadsbestuur stelt verder dat drie geluidsbelastende dagen per jaar aanvaardbaar zijn voor omwonenden. Een uitzondering wordt gemaakt voor ruim twintig populaire plekken in de stad waar de overlast voor omwonenden beperkt blijft, zoals de Zuidas, het Museumplein en het nieuwe evenemententerrein in Westpoort.



Eerste gemeente

Een en ander staat in het nieuwe geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam, dat woensdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Amsterdam is de eerste gemeente in het land die zulke uitgebreide geluidstechnische voorwaarden stelt aan de organisatoren van muziekevenementen.



Zij zullen meer maatregelen moeten nemen de overlast voor omwonenden te beperken. Zo moeten de organisatoren van festivals tijdens het evenement permanent akoestisch onderzoek doen.



Effect

"Organisatoren zijn nu vooral bezig met de vraag hoe het geluid op het veld klinkt," aldus een woordvoerder. "Volgens de nieuwe regels zullen zij ook nadrukkelijk moeten stilstaan bij de vraag wat het effect is van het geluid op de omgeving, en hoe zij de overlast zo veel mogelijk kunnen beperken."