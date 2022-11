Amsterdam stelt online meldpunt in voor ethische hackers om digitale systemen veiliger te houden

De verwachting is dat met het instellen van het meldpunt de informatiebeveiliging zal verbeteren. Beeld Getty Images

‘We richten een meldpunt in om het gemakkelijker te maken de gemeente te informeren over kwetsbaarheden zodat deze snel gerepareerd kunnen worden,’ schrijft Rijxman. Volgens een woordvoerder van de wethouder krijgt de gemeente nu enkele meldingen per jaar. De verwachting is dat dat door het instellen van het meldpunt zal toenemen tot tien à twintig en daardoor de informatiebeveiliging zal verbeteren.

Verder zegt Rijxman dat de gemeente er alles aan doet om de IT-systemen zo veilig mogelijk te maken, maar dat ‘volledige veiligheid nooit valt te garanderen’.

“Met de toename van digitalisering nemen ook digitale kwetsbaarheden toe,” zegt Rijxman. “De gemeente Amsterdam wil een betrouwbare overheidsorganisatie zijn en stimuleert het melden van vermoedelijke kwetsbaarheden en zwakke plekken in de eigen digitale informatievoorziening. Het meldpunt voor ethische hackers draagt bij aan het verhogen van onze digitale weerbaarheid.”

Bij het meldpunt zijn criteria vermeld die de gemeente gaat hanteren voor ethisch hacken. Na een melding zal de gemeente contact opnemen met de hacker en een afspraak maken. Als die wil dat de melding openbaar gemaakt wordt, worden daar afspraken over gemaakt. Maar de gemeente wil dan wel ‘voldoende tijd’ om een fout in een systeem te herstellen. Als de hacker zich aan die afspraken houdt, zullen er geen juridische stappen ondernomen worden. Worden de afspraken wel geschonden, dan zal de gemeente alsnog aangifte kunnen doen van computervredebreuk.