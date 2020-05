Amsterdam stelt huurverhoging van sportclubs uit

Skatepark Noord. Beeld Amaury Miller

Uit een eerdere enquête van de Sportraad Amsterdam over de impact van de coronacrisis op verenigingen, bleek dat er veel zorgen waren over de financiën. Sommige clubs twijfelden zelfs over hun voortbestaan. Ze zitten immers al weken zonder kantine-inkomsten en het is nog maar de vraag wanneer ze weer open kunnen.

Een van de aanbevelingen die die Sportraad deed naar aanleiding van de enquête waar meer dan honderd sportaanbieders aan meededen, is het uitstellen van de huurverhoging. Die zou op 1 augustus ingaan, maar het college heeft nu besloten deze pas op 1 januari door te voeren.

Daarmee wil het college onder andere waarborgen dat sportvoorzieningen behouden blijven en de risico’s voor clubs verkleinen. Overigens mogen sportclubs zelf bepalen of ze alsnog de contributie gaan verhogen, ondanks de uitblijvende huurverhoging.

Strenge regels

De maatregel geldt voor zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Wethouder Simone Kukenheim (Sport) hoopt hen hiermee meer tijd en ruimte te geven, zodat ze zich ‘volledig kunnen richten op het opstarten van hun sportaanbod voor de jonge Amsterdammers’.

Woensdag mochten sporters tot 18 jaar voor het eerst na de sluitingen vanwege het coronavirus weer het veld op. Dat gaat voorlopig nog gepaard met strenge regels. Zo moeten spelers van 13 tot 18 jaar ook tijdens de training 1,5 meter afstand houden en mogen ze geen partijtjes spelen. Ouders mogen het veld niet op en alle spelers moeten een voor een het veld op en af.