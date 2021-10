Amsterdam stelt energiecoaches aan om inwoners door de winter te helpen

Door de hoge gasprijs dreigt de energierekening veel hoger uit te vallen, wat vooral gezinnen met lagere inkomens hard raakt. Beeld anp

Dan gaat het vaak om gezinnen met lagere inkomens die in slecht geïsoleerde huizen wonen. Dat zei de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Armoede) donderdag bij NH Radio.

Moorman (PvdA) gaat met energieleveranciers in gesprek om te voorkomen dat Amsterdammers straks de rekening niet kunnen betalen en schulden zien oplopen. “Zeker mensen die een flexibel energiecontract hebben of bij wie het contract op 1 januari afloopt, betalen straks misschien wel tot 80 euro per maand meer.”

Energiecoaches kunnen een huishouden zo’n 100 euro per jaar helpen besparen, denkt Moorman. Daarbij gaat het om advies op maat over isolatie, de aanschaf van spaarlampen en andere duurzame producten.

Gascrisis

Het kabinet liet eerder donderdag weten te zinspelen op maatregelen die moeten voorkomen dat huishoudens in grote problemen komen als de gasrekening omhoogschiet. Komende dinsdag praat de Tweede Kamer over wat te doen aan de gascrisis. De Europese prijzen voor aardgas en elektriciteit stijgen naar recordhoogtes. Mede door het economisch herstel na de piek van de coronacrisis is de vraag naar energie enorm gestegen, terwijl er beperkt aanbod is.