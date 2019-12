Amsterdam steekt twaalf miljoen in jongerenwerk

Simone Kukenheim. Beeld ANP

De forse investering staat in een brief die wethouder Simone Kukenheim (Jeugd) donderdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Met het ­programma Positief Perspectief: weerbaar opgroeien in Amsterdam, wil het college voorkomen dat jongeren op enige wijze hun toekomst ­vergooien. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die hun opleiding niet af­maken, ­verslaafd of dakloos raken, vereen­zamen, radicaliseren, criminaliseren of ten prooi vallen aan loverboys.

“Alle kinderen en jongeren hebben het recht om kansen te krijgen om zich positief te ontwikkelen,” ­aldus Kukenheim. “We willen hen helpen bouwen aan zelfvertrouwen, (zelf)respect en een beter toekomstperspectief.”

Biculturele achtergrond

Jongeren die kampen met schulden of huiselijk geweld hebben een grotere kans om af te glijden. Ook tieners met een biculturele achtergrond of een laag IQ vormen een risicogroep. In Amsterdam wonen zo’n 150.000 jeugdigen (0-18 jaar), waarvan ongeveer 6 procent jeugdhulp krijgt.

De herwaardering voor de preventieve effecten van jongerenwerk volgt op miljoenenbezuinigingen van 2015 en eerder. Hoeveel er is bezuinigd, is onduidelijk. Een gemeentewoordvoerder zegt dat het vanwege ­verschillend beleid in de diverse stadsdelen ontbreekt aan een totaaloverzicht.

In een rapport waarin onderzoeksbureau Significant vorig jaar de sector in opdracht van de gemeente doorlichtte, staat dat de situatie vanwege het gebrek aan preventie leek op ‘dweilen met de kraan open’. Ook bleek overlastgevende jeugd slecht in beeld en was er door verschillende ­reorganisaties bij de rijksoverheid en de gemeente onduidelijkheid over de taakverdeling tussen instanties, aldus het rapport.

Drillrap

De hersteloperatie gaat volgend jaar van start. De gemeente zal fors investeren in buurthuizen, de aanwezigheid van jongerenwerkers op scholen en de begeleiding bij online-activiteiten. Zo moeten jongeren beseffen dat het versturen van seksuele foto’s of het bekijken van gewelddadige videoclips (bijvoorbeeld drillrap) negatieve gevolgen kan hebben.

Daarnaast wil de gemeente dat de samenwerking tussen de vele partijen – jongerenwerkers, sportclubs, scholen, leerplichtambtenaren, ouder- en kindteams, politie, het Openbaar Ministerie – wordt verbeterd. Ook ­ouders worden bij de hulpverlening betrokken.