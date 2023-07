Amsterdam steekt extra geld in proef met PrEP: meer mannen beschermd tegen hiv

Beeld Alim Yakubov / Getty Images

Het medicijn zal vooral worden verstrekt aan mensen die al op een wachtlijst staan en is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen en trans personen die risico lopen op hiv. Voorrang wordt gegeven aan mensen in een kwetsbare positie, zoals mannen met hoog risicogedrag of met een laag inkomen. Wel moeten zij een verplichte eigen bijdrage leveren van 7,50 per maand.

Nu al worden landelijk 8500 mannen aan het medicijn geholpen, van wie 2900 in Amsterdam. Toch is er nog veel belangstelling: zeker 3000 mensen staan nog op een landelijke wachtlijst. Volgens de lokale GGD wonen zeker 2000 van hen in Amsterdam.

In februari uitte het Aidsfonds kritiek op zorgminister Ernst Kuipers, die verdere uitbreiding van de proef niet ziet zitten vanwege een gebrek aan geld en mensen. Volgens het Aidsfonds is het alternatief, PrEP via de huisarts, in de praktijk meestal niet beschikbaar, omdat veel huisartsen PrEP niet willen voorschrijven. “Bovendien kan niet iedereen zich de kosten veroorloven van PrEP-zorg via private aanbieders,” zo zei het Aidsfonds eerder. Na een debat in de Tweede Kamer zei Kuipers in gesprek te gaan met huisartsen en GGD’en om te bezien of zij actiever kunnen worden in de verstrekking van de pil.

Amsterdam wil nul hiv-besmettingen in 2026

Het gaat om een landelijke proef die loopt sinds september 2019 tot volgend jaar zomer en wordt wordt gefinancierd door het Rijk. Het Amsterdamse college en de gemeenteraad vinden de wachtlijst echter te lang. Diverse pogingen voor meer financiering vanuit het Rijk zijn tot dusver niet gehonoreerd.

“Seksuele gezondheid is een belangrijk onderwerp, maar krijgt nog steeds te weinig aandacht,” zegt wethouder Alexander Scholtes (Zorg). “Met dit geld kunnen we extra mensen helpen die nu op nog op de wachtlijst voor PrEP-medicatie staan. Met de uitkomsten van de pilot wil ik met het ministerie van VWS verder in gesprek om PrEP breed beschikbaar te maken voor Amsterdammers. Want wij willen ons doel halen: nul nieuwe hiv-infecties in 2026 in Amsterdam.”



Naast het extra bedrag voor de pilot PrEP wil de gemeente ook 115.000 euro uittrekken voor extra capaciteit in een aantal poliklinieken, 100.000 euro voor een onderzoek naar het versterken van klinieken voor trans personen en 100.000 euro om mensen te stimuleren zich te laten testen op hiv.

