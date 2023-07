Amsterdam steekt 7,5 miljoen euro in jongerenwerk om jeugdcriminaliteit tegen te gaan

Beeld Getty Images

Met het geld wordt onder andere een zogenoemde jongerenwerkacademie in het leven geroepen. Daarmee wil de gemeente de kennis van jongerenwerkers ‘up to date’ houden en expertise uit verschillende gedeeltes van de stad bij elkaar brengen. Op welke manier dat precies gaat gebeuren, moet nog worden uitgewerkt.

De gemeente zet daarnaast een speciaal stedelijk team op die jongeren met ernstiger problemen gaan ondersteunen. Dit team kan ook ingezet worden als er acute onrust is in een wijk. De ongeregeldheden bij de kermis in Osdorp en rondom het WK voetbal van afgelopen jaar worden door de gemeente als voorbeeld genoemd.

In het plan is daarnaast extra aandacht voor ‘meidenwerk’ en online jongerenwerk.

Verjonging en verharding

Met de maatregelen wil de gemeente voorkomen dat meer jongeren in de criminaliteit terecht komen. ‘We zien verharding op straat en toenemende mentale problemen onder jongeren,’ stelt wethouder Sofyan Mbarki (Jongerenwerk) in een persbericht. ‘Daarom is het belangrijk dat jongerenwerkorganisaties beter gaan samenwerken om zo samen te kijken waar en hoe ze jongeren het beste kunnen helpen.’

Er leven bij politie, hulpverlening en stadsdeelbestuur grote zorgen over een groep gewelddadige jongeren in Amsterdam-Zuidoost. Ook wordt er met extra aandacht gekeken naar buurten in Nieuw-West. ‘Door toename van bijvoorbeeld zzp’ers is het verloop van personeel groot en wordt er geen duurzame relatie opgebouwd met jongeren in bepaalde wijken van onze stad. We verliezen dan de connectie met deze jongeren en ze verdwijnen uit beeld,’ aldus Mbarki in zijn verklaring.